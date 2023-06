Autoeuropa garante novo modelo híbrido da Volkswagen a partir de 2025

A Volkswagen Autoeuropa, em Palmela (distrito de Setúbal), vai produzir um novo modelo híbrido a partir de 2025, segundo comunicou a administração aos trabalhadores no fim de semana. Os novos carros chegarão ao mercado no ano seguinte, disse o diretor-geral, Thomas Hegel Gunther, ao Público (acesso condicionado).

A marca registou o nome comercial ID.Roc, gerando especulação de que produziria um carro totalmente elétrico — algo que a marca não confirma –, mas não se sabe ainda se será uma versão híbrida (motor de combustão mais bateria elétrica) do T-Roc, o único modelo que a fábrica em Palmela está atualmente a produzir e que é o modelo mais vendido da marca na Europa, ou se será outro.

A partir de 2025, as atuais linhas de produção da Autoeuropa serão redirecionadas para o novo modelo híbrido e a versão com motor de combustão interna será residual. A marca germânica vai gastar 600 milhões de euros no novo modelo, na modernização e na descarbonização, mais 20% do que os 500 milhões anunciados há ano e meio. Mas, no final da atual década, vai ser preciso decidir onde fazer novos investimentos para novos modelos.