Este todo-o-terreno pode percorrer longas distâncias alimentado apenas pelo sol

A popularidade dos automóveis com emissões zero está a aumentar, mas conduzir um veículo elétrico é quase impossível em locais com infraestruturas de carregamento limitadas.

O Stella Terra pode mudar isso.

O SUV verde caqui utiliza painéis solares no seu tejadilho inclinado para carregar a sua bateria eléctrica, o que significa que pode percorrer longas distâncias totalmente alimentado pelo sol.

Construído por uma equipa de estudantes da Universidade de Tecnologia de Eindhoven (TUE), "o primeiro veículo todo-o-terreno movido a energia solar do mundo" poderá ajudar a ligar áreas remotas "onde as estradas estão menos desenvolvidas e as redes de energia não são tão fiáveis" e ajudar na ajuda de emergência e nas entregas, diz Thieme Bosman, gestor de eventos da equipa.

A equipa testou o veículo em Marrocos no início deste mês, percorrendo mais de mil quilómetros entre a costa norte do país e o deserto do Saara, no sul.

"Marrocos tem uma enorme variedade de paisagens e superfícies diferentes numa distância bastante curta", diz Bosman, acrescentando que o carro foi testado "em todos os tipos de superfície que um carro como este poderia encontrar".

O automóvel - legal para andar na estrada - tem uma velocidade máxima de 145 quilómetros por hora. Num dia de sol, a autonomia da bateria é de cerca de 710 quilómetros em estrada e de cerca de 550 quilómetros fora de estrada, dependendo da superfície. Em condições de céu nublado, a equipa estima que a autonomia pode ser inferior em 50 quilómetros.

Bosman observou que o veículo provou ser um terço mais eficiente do que o esperado na viagem e que o seu design leve tornou-o menos suscetível de ficar preso em terrenos acidentados e colocou menos tensão na sua suspensão.

O Stella Terra, aqui numa viagem por Marrocos, é o primeiro carro todo-o-terreno movido a energia solar do mundo. Desenvolvido pela equipa de estudantes Solar Team Eindhoven, o Stella Terra é o primeiro carro solar suficientemente robusto e eficiente para andar fora dos caminhos habituais. Com isto, os estudantes dão mais um passo em direção a um futuro sustentável, inspirando tanto a sociedade como o mercado atual a acelerar a transição para um futuro sustentável. Stella Terra impressiona em Marrocos. STE/Bart van Overbeek

Inovação solar

Os SUV eléctricos são mais pesados do que os veículos eléctricos normais e requerem baterias maiores e mais pesadas para os alimentar.

"Enquanto o mercado dos SUV inova atualmente com base nos modelos anteriores, nós começamos do zero e concebemos tudo nós próprios", afirma Bosman. Minimizar o peso do veículo era essencial, e a equipa de 22 estudantes concentrou-se em tornar cada elemento ultra-eficiente. Com apenas 1.200 quilos, o Stella Terra pesa cerca de 25% menos do que um SUV médio.

O design aerodinâmico também reduz a resistência e utiliza materiais compostos "leves e robustos" para reduzir o peso, afirma Bob van Ginkel, diretor técnico do Stella Terra.

"A vantagem dos painéis solares no topo é que podemos ter uma bateria muito mais pequena porque estamos a carregar enquanto conduzimos", acrescenta van Ginkel.

Capaz de viajar fora de estrada e sem necessidade de pontos de carregamento, os condutores de um SUV movido a energia solar têm liberdade para ir onde quiserem, diz van Ginkel. A única restrição, diz ele, é "o que é que se vai fazer quando se quer dormir?".

Para responder a essa pergunta, o Stella Terra baseia-se na ideia da carrinha de campismo movida a energia solar produzida anteriormente na universidade, e os designers tornaram os elementos do SUV habitáveis para viagens de longa distância e de vários dias: por exemplo, os bancos do carro reclinam-se totalmente para criar uma cama. Quando o carro está parado, os painéis solares podem ser estendidos para maximizar o carregamento, ao mesmo tempo que funcionam como um toldo para dar sombra.

Bosman diz que a equipa também concebeu conversores de painéis solares altamente eficientes, que ele espera que possam ser benéficos para a indústria solar em geral.

Do topo das montanhas às dunas do deserto

Depois de revelar um protótipo do SUV em setembro, a equipa viajou para Marrocos para testar o carro numa série de terrenos todo-o-terreno.

Começando em Tânger, a equipa atravessou a acidentada cadeia montanhosa do Rif, onde as rápidas subidas e descidas testaram o Stella Terra no seu primeiro desafio todo-o-terreno.

Seguindo para sul, através de Fes, a equipa testou o automóvel nos trilhos de montanha de Midelt - uma das cidades mais altas de Marrocos - e terminou a sua viagem no deserto do Saara, desafiando o Stella Terra em pistas mais soltas e arenosas.

No início da viagem, sofreram um contratempo quando o sistema de direção se avariou, mas conseguiram encontrar novas peças e reparar o veículo numa oficina local.

Bosman disse que o ponto alto da viagem foi "a enorme variedade de paisagens e superfícies por onde passámos. Cada hora de condução foi completamente diferente. Isso permitiu-nos testar muita coisa, mas para a equipa foi também uma viagem incrível até aqui".

A viagem não foi afetada pelo enorme terramoto que atingiu Marrocos no início de setembro, mas devido ao enorme impacto que o desastre teve no país, a equipa Stella Terra decidiu unir forças com a Cruz Vermelha numa campanha de "crowdfunding" para ajudar as pessoas afectadas.

Do conceito à realidade

O laboratório de inovação automóvel da TUE tem vindo a fazer experiências com veículos movidos a energia solar há mais de uma década, produzindo carros conceptuais que estão normalmente "cinco a dez anos à frente do mercado", diz Bosman.

Um dos principais desafios é transformar o carro concetual num carro que possa ser produzido em massa. Os antigos alunos da primeira equipa de estudantes do programa TUE Solar anunciaram em 2022 que a sua empresa Lightyear estava a iniciar a produção de um automóvel equipado com painéis solares. No início deste ano, a empresa declarou falência, antes de ser relançada meses depois para se concentrar num modelo novo e mais barato.

Bosman e os seus colegas esperam que o seu conceito de SUV possa vir a ser produzido em massa num futuro próximo. "O nosso objetivo é inspirar não só as pessoas comuns, mas também a indústria automóvel, os Ford e os Chryslers do mundo, a repensarem os seus projectos e a inovarem mais rapidamente do que o fazem atualmente", afirma Bosman.

"Cabe agora ao mercado, que tem os recursos e o poder para efetuar esta mudança e a passagem para veículos mais sustentáveis."

O Stella Terra surge na sequência da carrinha de campismo movida a energia solar "Stella Vita", que se pode ver nesta fotografia, produzida anteriormente na universidade. Em setembro de 2020, a caravana iniciou uma viagem de quatro semanas pela Europa, começando em Eindhoven e terminando em Tarifa, Espanha, uma distância de 3.000 quilómetros.