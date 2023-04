A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) realizou várias buscas nos distritos de Aveiro e Porto, no âmbito de um processo de fraude fiscal que terá lesado o Estado em 2,5 milhões de euros, tendo constituído dois arguidos, informou aquele organismo.

Em comunicado, a AT esclareceu que no âmbito de um processo-crime que corre termos no Departamento Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira, cumpriram na sexta-feira, nos concelhos de Santa Maria da Feira, Ovar e Maia, cinco mandados de busca não domiciliárias, por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada.

“Sob suspeita estão empresas angariadoras de contratos de telecomunicações de uma multinacional estrangeira e fornecimento de energia de empresa portuguesa, que terão alegadamente construído um esquema de simulação de operações, com utilização de faturação falsa, no valor aproximado de dois milhões e meio de euros de imposto em falta – IVA e IRC”, refere a mesma nota.

A AT referiu ainda que, no âmbito destas diligências, foram constituídos dois arguidos, sendo-lhes determinada como medida de coação o termo de identidade e residência e bem assim apreendida documentação tida como relevante para prova dos ilícitos em causa.

Nesta ação estiveram envolvidos 30 inspetores tributários e aduaneiros e 11 militares da GNR.