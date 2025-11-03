Fisco alerta para falsos emails e SMS: fraude tenta roubar dados bancários - TVI

Fisco alerta para falsos emails e SMS: fraude tenta roubar dados bancários

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 43min
Dívida de impostos incobráveis baixou mas continua a ser um terço do total da dívida à Autoridade Tributária

Links fraudulentos visam roubar dados pessoais e bancários. Saiba como se proteger

Relacionados

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou no portal das Finanças um novo alerta aos contribuintes sobre a circulação de ‘emails’ e mensagens SMS falsas, "enviadas por pessoas que se fazem passar pela instituição".

Estas comunicações fraudulentas incluem 'links' maliciosos destinados à obtenção de dados pessoais ou bancários, num esquema conhecido como 'phishing', indica a AT.

A AT relembra que apenas envia ‘emails’ de endereços terminados em @at.gov.pt, nunca envia ‘emails’ ou SMS com ‘links’ para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais e nunca solicita aos contribuintes pagamentos através de ‘links’ enviados por ‘email’ ou SMS.

A AT refere ainda que todas as comunicações e operações digitais com a entidade são realizadas exclusivamente através do Portal das Finanças, e que apenas envia comunicações informativas para os contribuintes que ativaram o envio de ‘emails’ e SMS.

Ao acederem ao Portal das Finanças, os contribuintes devem confirmar sempre se o endereço começa por https:// , de forma a garantir uma ligação segura.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Um detido em Portugal em operação transnacional contra fraude com criptomoedas

Ministério Público alerta para burla com cartão Continente para roubar dados bancários

Recebeu uma chamada telefónica suspeita? Estas são as precauções que deve ter

Mais Vistos

Patrulha da PSP escapa a duas tentativas de atropelamento no centro de Lisboa

Hoje às 10:08
1

Deputado municipal do PS em Setúbal identificado por roubo na via pública

Há 3h e 20min
2
01:28

Veteranos não assumem excessos em praxe violenta em Tomar

Ontem às 21:30
3

Portugal inteiro em alerta por causa da chuva que chega na quarta-feira

Hoje às 09:29
4

Presidente do Conselho de Administração do Amadora-Sintra demite-se após duas polémicas. Ministra já aceitou

Hoje às 11:28
5
05:15

Sentiu alterações de humor ou anda com menos energia? A explicação pode estar aqui

Hoje às 09:37
6

Reclusa que foi transferida por agressões ateia fogo à cela em Tires e fere cinco guardas

Há 1h e 20min
7
05:24

Há boas notícias para quem tem crédito à habitação - mas nem todos vão beneficiar. Veja as contas

31 out, 08:36
8
05:11

"As expectativas não são muito animadoras": o que esperar do preço dos combustíveis nos próximos tempos

Hoje às 09:37
9

Fisco alerta para falsos emails e SMS: fraude tenta roubar dados bancários

Há 1h e 43min
10
26:36

Global, com Paulo Portas, na íntegra: a tensão "inútil" entre China e EUA, os perigos do ChatGPT e a propaganda da Rússia

Ontem às 22:13
11
01:37

Ser diagnosticado com cancro do pâncreas já não é uma sentença de morte

1 nov, 20:41
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:28

Bebé recém-nascido transferido de Faro para Lisboa de ambulância está em estado crítico

Há 51 min

Fisco alerta para falsos emails e SMS: fraude tenta roubar dados bancários

Há 1h e 43min

Reclusa que foi transferida por agressões ateia fogo à cela em Tires e fere cinco guardas

Há 1h e 20min
01:51

Ministra da Saúde aceita demissão do presidente do Amadora-Sintra após "falha grave de informação"

Há 50 min

Patrulha da PSP escapa a duas tentativas de atropelamento no centro de Lisboa

Hoje às 10:08
01:06

Serviços secretos lançam primeira campanha pública de recrutamento. Há 54 vagas para espiões (mas não só)

Há 50 min

Portugal inteiro em alerta por causa da chuva que chega na quarta-feira

Hoje às 09:29
05:11

Preço dos combustíveis volta a subir: o que esperar nas próximas semanas

Hoje às 09:37
05:15

Sente-se mais cansado ou em baixo? Este nutriente pode fazer toda a diferença

Hoje às 09:37
01:43

Dois anos depois, milhares de inquilinos continuam sem receber apoio à renda

Há 50 min