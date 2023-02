Os pedidos de autorização de residência em Portugal dispararam nos últimos quatro anos. De acordo com o Diário de Notícias (DN), o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) aprovou, desde 2018, quase 115 mil solicitações de cidadãos estrangeiros que desejam viver em Portugal com o objetivo trabalhar no país.

Em comparação, entre 2012 e 2021, o SEF aprovou cerca de 140 mil processos pelos mesmos motivos.

Nos últimos 10 anos, apenas 20% das quase 705 mil autorizações de residência aprovadas têm por motivo o exercício de atividade profissional, mas em 2021 é este o fundamento que sobe ao topo da lista dos principais motivos para a concessão de autorizações de residência temporária (ART). Só nesse ano, foram validadas 35.886 autorizações para trabalho, o dobro das submetidas em 2018.

Segundo o DN, desde 2012, os brasileiros são os que mais solicitam esta autorização de residência, entre permanente e temporária, totalizando 257.414, seguindo-se os italianos (40.496), britânicos (39.483) e franceses (35.587). Dos PALOP, destacam-se as 33.382 residências atribuídas a cidadãos de Cabo Verde, 29.799 de Angola e 17.819 da Guiné-Bissau.

Nestes 11 anos, o SEF atribuiu um total de 183.079 Autorizações de Residência Permanente (ARP) a cidadãos estrangeiros. Os cidadãos de Angola, Brasil, Cabo Verde, China e Ucrânia estão consecutivamente entre os dez maiores requerentes neste período. Estes cidadãos podem, se assim o entenderem, pedir a cidadania portuguesa.