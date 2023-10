Detetados dois corpos a flutuar ao largo da barra do porto de Aveiro

Os corpos de um homem e de uma mulher foram detetados no domingo a flutuar ao largo da barra do Porto de Aveiro, desconhecendo-se as causas que estão na origem destas ocorrências, informou esta segunda-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN esclareceu que o alerta para o avistamento dos dois corpos foi dado por embarcações de pesca que se encontravam na zona.

De acordo com a mesma fonte, o primeiro corpo, do sexo masculino, foi detetado cerca das 11:56 e o segundo corpo, do sexo feminino, foi detetado cerca das 18:53.

Segundo a AMN, ambos os corpos estavam “em decúbito ventral e em elevado estado de decomposição”.

Os dois cadáveres foram recolhidos pela Estação Salva-vidas de Aveiro e foram transportados até ao cais da Estação Salva-vidas, tendo sido posteriormente encaminhados para o Gabinete-Médico Legal de Aveiro pelos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta das ocorrências.

No domingo, a Lusa já tinha noticiado o avistamento do corpo de um homem, em estado de decomposição, no alto-mar, ao largo de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ílhavo referiu que o alerta tinha sido dado pelas 15:29, numa altura em que o corpo do homem já estava no Forte da Barra, em Aveiro.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro, acrescentou o comandante da corporação.