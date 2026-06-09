"Nunca ia acontecer nenhum confronto. Tenho bons reflexos": encontrámos o condutor que espalhou o pânico na Marginal - TVI

"Nunca ia acontecer nenhum confronto. Tenho bons reflexos": encontrámos o condutor que espalhou o pânico na Marginal

Imagens gravadas durante a noite mostram condução em contramão e ultrapassagens de sinais vermelhos

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) conseguiu identificar o condutor que provocou o pânico no final deste domingo na Avenida Marginal, na zona da Parede.

Apesar de a PSP garantir que ainda está a fazer diligências para identificar o suspeito, a TVI conseguiu chegar à fala com o condutor, que assume ter sido ele a protagonizar imagens como as vistas abaixo.

Ainda assim, Hugo Damásio garante que estava consciente do que estava a fazer e que tinha a situação controlada, mesmo que se vejam momentos de contramão com outros carros na via ou ultrapassagens de sinais vermelhos.

“Nunca ia acontecer nenhum confronto, tanto que não houve. Tenho bons reflexos e boas reações, se a pessoa que viesse no outro sentido me visse eu desviava-me, tanto que não fui contra ninguém”, afirma.

Em todo o caso, a PSP já elaborou um auto de notícia para apurar o que se passou, com Hugo Damásio a admitir que este tipo de comportamentos podem valer-lhe problemas com a justiça.

Conheça todo o caso no vídeo associado.

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