Estes edifícios salvam vidas

Milhões de aves colidem com edifícios de vidro - mas a arquitetura tem soluções

por The Conversation | Paul Dobraszczyk, professor de arquitetura na University College London

nota do editor: as opiniões expressas neste artigo são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. A CNN apresenta o trabalho do The Conversation, uma colaboração entre jornalistas e académicos para fornecer análises e comentários de notícias. O conteúdo é produzido exclusivamente por The Conversation



Pelo menos 1000 aves morreram num dia, no início de outubro, quando colidiram com um único edifício de Chicago, o McCormick Place Lakeside Center - o maior centro de convenções da América do Norte. Paradigma do modernismo arquitetónico, o Lakeside Centre foi construído por fases, entre 1960 e 2017, e é um colosso de aço, betão e vidro.

Embora não seja particularmente alto para os padrões contemporâneos, a fachada de vidro quase ininterrupta do edifício constitui um problema para as aves, sobretudo à noite, quando os interiores brilhantemente iluminados as confundem. Os milhares de mortos nesse dia foram uma pequena parte dos milhões de aves migratórias que se deslocavam para sul, atravessando o continente em direção aos seus locais de invernada - uma viagem realizada duas vezes por ano por estes animais.

O que torna esta morte em massa de aves invulgar não é o número de animais que morreram (a American Bird Conservancy estima que até mil milhões de aves sofrem o mesmo destino todos os anos), mas o facto de ter atraído tanta atenção do público. Isto aconteceu graças aos Monitores de Colisão de Aves de Chicago, um grupo de voluntários que regista as colisões de aves na cidade desde 2003. De acordo com os seus registos, este foi o maior número de aves que morreram registado nos terrenos de um edifício durante um único dia.

A fachada da Aqua Tower de Chicago foi em parte concebida para impedir que os pássaros voassem para as janelas

Uma forma de evitar as colisões de aves é prestar mais atenção ao design dos edifícios de vidro nas cidades. Chicago deu o exemplo em 2009, quando a Aqua Tower da arquiteta americana Jeanne Gang foi concluída. A sua fachada ondulada e o vidro fritado foram, em parte, concebidos para impedir que as aves voassem para as janelas do edifício. O vidro fritado é impresso com tinta e contém partículas ultrapequenas de vidro moído, dando-lhe um aspeto fosco ou ligeiramente opaco.

Este foi apenas um aspeto do esforço de Gang para "naturalizar" o arranha-céus - edifícios que são tipicamente compostos por linhas retas devido às suas estruturas de aço ou betão. Como o arquiteto catalão Antoni Gaudí uma vez gracejou: "Não há linhas retas nem cantos afiados na natureza".

Vidro seguro para as aves

A Aqua Tower tem varandas curvas para suavizar as arestas duras do que é um arranha-céus convencional. O efeito ondulante semelhante a uma onda também serve para minimizar o cisalhamento do vento e criar sombra. Em conjunto com o vidro frisado, as qualidades refletoras e as arestas duras do vidro são atenuadas, ajudando a evitar a confusão, especialmente à noite.

A torre demonstra como as características arquitetónicas normalmente escolhidas para melhorar a vida humana podem também beneficiar outros organismos. Este desafio foi aceite pela arquiteta Joyce Hwang, de Buffalo, no seu projeto No Crash Zone, de 2015. Hwang aplicou temporariamente padrões nas janelas do Sullivan Center em Chicago, aparentemente para impedir que os pássaros voassem para o vidro, mas também para acrescentar interesse estético ao próprio material.

Um laminado de pontos aplicado a muitas das janelas da sede da L.L. Bean em Freeport, Maine

Hwang defende que os arquitectos podem continuar a utilizar vidro nos edifícios - mas com um pouco de imaginação, podem incorporar ornamentação gráfica que nos agrade tanto a nós como a outras criaturas (ou talvez apenas não as distraia).

As soluções de design mais fáceis de aplicar incluem a película amiga das aves: um laminado de pontos aplicado ao vidro para ajudar as aves a verem as janelas como objetos em vez de transparentes, o que minimiza o risco de colisão. Esta caraterística foi adoptada pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e por vários outros edifícios da cidade, incluindo um hotel, um cemitério, uma estação de correio e um terminal de ferries.

Luzes apagadas

A forma como os humanos fazem uso da luz artificial parece ser o problema mais intratável quando se trata de cuidar de aves.

Em 2019, descobriu-se que a instalação anual Tribute in Light, realizada todos os anos na cidade de Nova Iorque para assinalar o aniversário dos ataques de 11 de Setembro, provocava a desorientação e a exaustão das aves migratórias. As aves são atraídas pelos feixes de luz com quatro quilómetros de altura, desviando-se das suas rotas migratórias e ficando presas no espetáculo.

Em 2020, foi tomada a decisão de desligar periodicamente as luzes e depois reiniciá-las para que, mesmo que as aves fiquem desorientadas, possam recuperar e continuar o seu caminho.

Um estudo realizado em Chicago em 2021 demonstrou a aplicação mais alargada deste princípio: ao desligar metade das luzes dos grandes edifícios durante a noite, as colisões de aves podem ser reduzidas entre seis a 11 vezes. No momento em que escrevo, está a ser debatida em Nova Iorque uma alteração da lei que proíbe a iluminação nocturna de edifícios desocupados. Muitos tribunais, bibliotecas e escolas públicas da cidade já desligam as luzes durante a época de migração das aves.

Filadélfia juntou-se a uma iniciativa nacional para diminuir as luzes dos edifícios durante as migrações das aves na primavera e no outono

É incerto se estas mudanças podem estimular uma transformação mais alargada das atitudes em relação à luz artificial nas cidades. Afinal, a iluminação noturna está ligada à cultura 24/7 das cidades, que há muito viu banidos os ciclos naturais de luz e escuridão. Atualmente, a cidade iluminada só escurece em circunstâncias extremas, como as falhas de energia generalizadas em toda a cidade de Nova Iorque que se seguiram ao furacão Sandy em outubro de 2012.

No entanto, as pessoas podem escolher outras formas de utilizar menos luz artificial. A escuridão é uma parte vital da natureza. É o meio através do qual os animais e as plantas descansam e se protegem. Para as aves migratórias, a escuridão é um lugar seguro; também permite-lhes percecionar o mundo como precisam, com a luz da Lua e das estrelas (e a sua sensibilidade ao campo magnético da Terra) a guiar as suas longas viagens.

Os cuidados a ter com as aves migratórias também podem levar a uma maior apreciação dos céus escuros. Tornar as cidades nocturnas mais amigas das aves pode ajudar os residentes humanos a reconectarem-se com a beleza e a admiração que estas vistas inspiram.