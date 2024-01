Avião da Alaska Airlines faz aterragem de emergência depois de janela ter "explodido" em pleno voo

Um avião de passageiros da Alaska Airlines perdeu uma parte da fuselagem, incluindo uma janela, em pleno voo, forçando-o a fazer uma aterragem de emergência em Portland, no estado americano de Oregon, 35 minutos após o início de seu voo para a Califórnia, ao final da tarde de sexta-feira.

A companhia garantiu que o Boeing 737 Max 9, com 177 passageiros e tripulantes a bordo, "aterrou em segurança”.

Flight 1282 and our next steps with the Boeing MAX-9: https://t.co/LFxJvQYNcA pic.twitter.com/oemRokr1tz — Alaska Airlines (@AlaskaAir) January 6, 2024

O avião desviou-se da sua rota depois de subir para 16 mil pés (4.875 metros) cerca de seis minutos depois de descolar, às 17:07 de sexta-feira, de acordo com dados de rastreamento de voo do site FlightAware. Aterrou novamente às 17:26.

Um passageiro enviou uma foto ao canal de notícias KATU-TV, Portland, mostrando um buraco na lateral do avião perto dos assentos dos passageiros. Outra agência, a KPTV-TV, publicou fotos enviadas por um passageiro que ilustram o desaparecimento de uma grande parte da fuselagem do avião.

A Administração Federal de Aviação (AFA) disse que o avião aterrou em segurança depois de a tripulação ter relatado um problema de pressurização.

A companhia aérea avisou que iria suspender “temporariamente” todas as 65 aeronaves 737 Max 9 para realizar inspeções. Ao anunciar a paralisação dos 65 aviões, o CEO da Alaska Airlines, Ben Minicucci, disse: “Cada aeronave retornará ao serviço apenas após a conclusão de todas as inspeções de manutenção e segurança”, que ele espera estarem concluídas nos "próximos dias". Trata-se de uma medida de precaução, disse.

Minicucci elogiou os esforços dos seis tripulantes a bordo do voo, que atingiu 16 mil pés (4.876 m) quando iniciou a descida de emergência. "Embora este tipo de ocorrência seja rara, a nossa tripulação de voo estava treinada e preparada para gerir a situação com segurança", disse a Alaska Airlines em comunicado.

O novo MAX 9 foi entregue à Alaska Airlines no final outubro e certificado no início de novembro. A Boeing disse que estava ciente do incidente e está “a reunir mais informações”.