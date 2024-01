Mais de 370 pessoas retiradas em segurança de avião em chamas em Tóquio

Um avião está a arder em plena pista do aeroporto Haneda, em Tóquio, Japão. A companhia aérea Japan Airlines confirmou que iam a bordo 367 passageiros mais 12 membros da tripulação, sendo que todas as pessoas foram retiradas em segurança.

Imagens amadoras mostram o avião com chamas no motor esquerdo na altura da aterragem, sendo depois possível ver passageiros a saírem pelas saídas de emergência.

Nas imagens das agências internacionais é possível ver o aparelho em chamas, não sendo possível perceber a extensão dos danos ou se há vítimas.

O avião tinha acabado de chegar ao aeroporto de Tóquio vindo de Hokkaido. Todas as pistas do principal aeroporto japonês estão fechadas, com as autoridades japonesas a tentarem extinguir as chamas.

A guarda costeira japonesa confirmou que o fogo foi provocado por uma colisão entre o avião da Japan Airlines e uma aeronave da guarda costeira. Neste momento estão desaparecidos cinco dos seis tripulantes da aeronave da guarda costeira.