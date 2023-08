E agora um "vídeo incrível": avião capota numa praia

Sobrevoava uma praia apinhada de banhistas enquanto fazia publicidade a um concerto e despenhou-se. Um pequeno avião caiu no mar ao largo de uma praia em Hampton Beach, no estado de New Hampshire, EUA, no sábado. O piloto, que era o único ocupante, saiu ileso, avança a AP.

O vídeo divulgado pela CNN Internacional mostra o momento em que o avião monomotor Piper PA-18 atingiu a água e capotou, ficando virado ao contrário enquanto flutuava. Pouco depois, voltou à posição vertical e, no vídeo, vê-se o avião a ser retirado da água pelos nadadores-salvadores da praia e por alguns banhistas, que o puxavam com cordas.

Segundo as autoridades, citadas pela AP, o único tripulante do monomotor, o piloto, foi avaliado no local e não sofreu qualquer ferimento. A mesma agência falou com uma testemunha que explicou que o avião passou a manhã a sobrevoar aquela praia, arrastando um cartaz publicitário de um concerto de uma banda de tributo aos Eagles, que teria lugar na noite do acidente na cidade.