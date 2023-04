Um avião da American Airlines teve de regressar este domingo ao aeroporto de Columbus, no estado do Ohio, depois de uma colisão com pássaros ter causado problemas mecânicos no aparelho.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla original), a tripulação do voo 1958, com destino a Phoenix, reportou ter colidido com pássaros às 08:00 locais.

A CNN confirmou o regressou em segurança do avião ao aeroporto John Glenn Columbus. No Twitter, o aeroporto agradeceu às equipas de emergência "pela prontidão na resposta", esclarecendo que o avião teve "problemas mecânicos" e não "fogo no motor", como anunciara anteriormente.

Correction to our earlier tweet: the aircraft experienced mechanical issues, not an engine fire.

Thank you to our emergency crews for their quick response. https://t.co/RcLblLC0PR — John Glenn Intl Airport (@columbusairport) April 23, 2023

No solo estava Ben Nines, homem que corria perto da universidade, quando se apercebeu de um barulho estranho. À CNN contou que olhou para cima e puxou imediatamente do telefone, gravando claros clarões de fogo no motor direito do avião. Ainda assim, e ao que é possível perceber nas imagens, a aeronave nunca perdeu o controlo.

Matthew Danek estava a bordo e assume que pensou o pior: "Sinceramente, foi a primeira vez na minha vida em que estava pronto para morrer", disse à WBNS.

A companhia aérea American Airlines disse num comunicado que "o voo aterrou normalmente" e o avião "foi retirado do serviço para manutenção e a nossa equipa está a trabalhar para os clientes chegarem a Phoenix".

Um caso de colisão com aves raramente acaba com feridos. De acordo com a FAA, em 2022 foram recebidos 17.191 relatos deste género.

Num dos casos mais famosos, em 2009, um piloto aterrou um avião da United Airlines no rio Hudson, em Nova Iorque.