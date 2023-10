O piloto estava de folga e tentou desligar os motores do avião em pleno voo – tinha tomado “cogumelos mágicos” e pensava estar a sonhar

Um piloto da Alaska Airlines, que estava de folga, e que foi acusado de tentar desativar os motores de um avião em pleno voo, disse às autoridades que acreditava estar a sonhar e que tinha tomado "cogumelos mágicos" 48 horas antes do incidente, de acordo com os registos do tribunal estadual obtidos pela CNN.

Joseph D. Emerson, de 44 anos, tentou cortar o combustível dos motores do avião enquanto o voo fazia a rota entre o estado de Washington e São Francisco no domingo, segundo as autoridades. As acções rápidas do comandante e do primeiro oficial do avião evitaram que os motores falhassem completamente, informou a companhia aérea.

Emerson disse aos investigadores que "tinha consumido 'cogumelos mágicos' cerca de 48 horas antes do incidente no avião", segundo um depoimento apresentado pelos procuradores. E disse ainda que tinha estado acordado durante as últimas 40 horas, segundo um outro documento do tribunal federal.

Emerson disse à polícia que achava que estava a sonhar e que puxar os manípulos de um sistema de extinção de incêndios - que desliga os motores do avião - o faria "acordar".

De acordo com os documentos, Emerson estava a viajar no cockpit, num assento rebatível, como é permitido aos pilotos fora de serviço, e o confronto começou quando ele pegou nos comandos de incêndio.

Quando Emerson pegou nos comandos, um dos pilotos "agarrou nos pulsos de Emerson e (o outro piloto) disse que lutaram com Emerson durante alguns segundos antes de Emerson parar e dizer que estava bem", referem os documentos. "Emerson não conseguiu puxar os manípulos para baixo antes da intervenção dos pilotos.

Emerson tinha sofrido de depressão e da morte recente de um amigo, dizem os documentos. Ele disse que estava a ter um colapso nervoso e disse à tripulação de voo que precisava de ser dominado, de acordo com uma queixa criminal federal separada.

Emerson foi acusado em tribunal de interferir com a tripulação de um avião, anunciou na terça-feira a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos para o distrito de Oregon. Esta acusação vem na sequência de dezenas de acusações estaduais apresentadas no Oregon, incluindo 83 acusações de tentativa de homicídio, 83 acusações de perigo imprudente e uma acusação de pôr em perigo uma aeronave, segundo os registos de reserva. Ele declarou-se inocente de todas as acusações estaduais na terça-feira.

O piloto Joseph D. Emerson, fora de serviço, foi acusado de tentar desligar os motores de um avião em pleno voo. Joseph Emerson/Facebook

Após o confronto no cockpit, Emerson foi levado para a parte de trás do avião, mas depois tentou agarrar a pega de uma saída de emergência durante a descida do voo, de acordo com um comunicado do gabinete do procurador-geral dos EUA.

O voo foi desviado para Portland, Oregon, onde Emerson foi levado sob custódia pela polícia do Porto de Portland, disse a agência em um comunicado.

Enquanto estava sob custódia, Emerson disse a um agente da polícia que ficou deprimido há cerca de seis meses, de acordo com uma declaração juramentada de autoria de um agente do FBI e incluída junto com a denúncia federal. Emerson negou tomar quaisquer medicamentos, diz o depoimento, mas falou de cogumelos psicadélicos.

"O agente e Emerson falaram sobre o uso de cogumelos psicadélicos e Emerson disse que era a primeira vez que tomava cogumelos", diz o depoimento.

Questionado especificamente sobre se Emerson disse aos agentes que estava sob a influência de cogumelos na altura do incidente, um porta-voz da Procuradoria-Geral dos EUA no Oregon disse à CNN que isso continua a fazer parte da investigação em curso. Enquanto estava sob custódia, Emerson disse que estava "a admitir o que fiz", de acordo com a declaração juramentada. "Não estou a lutar contra nenhuma acusação que queiram fazer contra mim, pessoal", disse.

Emerson está detido sem fiança na cadeia do condado de Multnomah e compareceu em tribunal na terça-feira, envergando um uniforme azul da cadeia e com as mãos presas atrás das costas. A sua libertação não foi abordada na audiência de terça-feira, disse a juíza Jenna Plank do Tribunal de Circunscrição do Condado de Multnomah, referindo que o seu caso requer uma "audiência de libertação mais robusta" no prazo de cinco dias. Os registos online não indicam um advogado para Emerson, e a CNN tem estado a trabalhar para determinar se ele tem representação legal tanto no tribunal estadual como no federal.

As autoridades não acreditam que o incidente tenha sido um ato de terrorismo ou de violência com motivação ideológica, disse à CNN uma fonte policial familiarizada com a investigação. Os investigadores acreditam que pode ter sido o resultado de um episódio de saúde mental, e as autoridades estão a preparar-se para que os funcionários judiciais ordenem uma avaliação do estado psicológico do arguido como parte do processo judicial, disse a fonte.

Suspeito tentou cortar o combustível do motor, diz companhia aérea

Depois de descolar de Everett, Washington, o voo 2059 da Alaska Airlines - operado pela transportadora regional Horizon Air - comunicou uma "ameaça à segurança relacionada com um piloto da Alaska Airlines fora de serviço, identificado como Emerson, que viajava no assento de salto da cabina de pilotagem", informou a companhia aérea em comunicado.

Enquanto estava na cabina de pilotagem, Emerson tentou desligar os dois motores do Embraer 175 puxando as pegas do extintor de incêndio, informou a companhia aérea.

"O sistema de supressão de incêndios consiste numa pega em T para cada motor; quando puxada, uma válvula na asa fecha-se para cortar o combustível do motor", afirmou a Alaska Airlines num comunicado enviado à CNN. "Depois de serem puxados, algum combustível residual permanece na linha".

A companhia aérea afirmou que a reação rápida da tripulação para repor os dois manípulos ajudou a restabelecer o fluxo de combustível e evitou que os motores se desligassem.

Emerson começou por falar com os pilotos sobre o tempo e o avião, segundo o depoimento. Depois disse: "Não estou bem", e um dos pilotos virou-se para o ver a esticar a mão para cima e a agarrar os manípulos vermelhos de ignição, diz o depoimento.

Um dos pilotos agarrou o pulso de Emerson enquanto o outro declarou uma emergência em voo. Um piloto disse que Emerson "inicialmente resistiu" e os dois "lutaram" durante cerca de meio minuto antes de Emerson concordar em sair do cockpit.

"Acho que ele está dominado", diz um dos pilotos do avião no áudio do controlo de tráfego aéreo gravado pelo LiveATC.net. "Além disso, queremos a polícia assim que chegarmos ao solo e estivermos estacionados".

Depois de "caminhar pacificamente para a parte de trás do avião", Emerson disse a um comissário de bordo: "Tens de algemar-me agora ou vai ser mau".

A tripulação algemou-lhe os pulsos, mas, durante a descida, Emerson "virou-se para uma porta de saída de emergência e tentou agarrar o puxador", tendo sido impedido por uma hospedeira de bordo, diz o depoimento.

Outro comissário de bordo observou Emerson a fazer afirmações como "estraguei tudo" e "ele tentou matar toda a gente", diz o depoimento. "Emerson foi ouvido a dizer que tinha acabado de pôr em risco a vida de 84 pessoas esta noite, incluindo a sua própria."

Quando o voo aterrou no Aeroporto Internacional de Portland, por volta das 18h30, Emerson foi detido por agentes da polícia do Porto de Portland, segundo o porto.

Não foram registados feridos no voo, informou o FBI.

Todos os passageiros puderam mais tarde voar para São Francisco com uma nova tripulação e aeronave, disse a companhia aérea, observando que está "entrando em contato com cada um deles individualmente para discutir sua experiência e avaliar o seu bem-estar".

Passageiros descrevem emergência

Dois passageiros do voo disseram à CNN que a tripulação da companhia aérea manteve um ambiente calmo no avião enquanto o incidente acontecia.

Aubrey Gavello, uma das passageiras, disse que só se apercebeu de que algo estava errado quando uma hospedeira de bordo anunciou pelo altifalante que o avião tinha de aterrar imediatamente.

"Não sabíamos onde íamos aterrar e não sabíamos o que se passava. Mas (a assistente de bordo) garantiu-nos que estávamos seguros", disse Gavello no programa "Laura Coates Live" da CNN, na segunda-feira à noite.

Mais tarde, o piloto informou os passageiros através do altifalante que tinha havido uma "perturbação no cockpit", disse Alex Wood, que estava sentado na parte da frente do avião. Wood disse que estava a usar auscultadores e que dormiu durante o incidente.

"Estava mesmo ao lado da cabina de pilotagem, mas nada me acordou. Nada foi suficientemente alto, nada foi suficientemente ruidoso para me acordar", disse Wood.

"Foi muito chocante", diz vizinho do suspeito

Um vizinho de Emerson, Ed Yee, disse à CNN que foi "muito chocante" saber das alegadas acções do suspeito. "Ele parece ser um tipo muito simpático. Não há nada de anormal nele", disse Yee.

Emerson fez o seu mais recente exame médico da FAA no mês passado, segundo os registos. Ele tem um certificado médico de primeira classe, o nível mais alto de certificado médico concedido pela agência, que exige exames a cada seis meses para pilotos com 40 anos ou mais.

Emerson trabalha na aviação há pelo menos duas décadas, de acordo com informações partilhadas pela Alaska Airlines.

"Ao longo de sua carreira, Emerson completou seus certificados médicos obrigatórios da FAA de acordo com os requisitos regulamentares, e em nenhum momento seus certificados foram negados, suspensos ou revogados", disse a Alaska Airlines em um comunicado.

Lauren Mascarenhas, Dakin Andone, Taylor Romine, Holmes Lybrand, Sarah Moon, Jeffrey Kopp e Veronica Miracle da CNN contribuíram para este artigo.