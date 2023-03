Dez pessoas ficaram feridas após um avião que fazia o percurso entre Luanda e Lisboa, esta quinta-feira, ter passado por uma zona de forte turbulência pouco depois da descolagem. A situação obrigou a companhia aérea angolana TAAG a acionar “de imediato e de forma preventiva os serviços de ambulância e uma equipa médica” para o aeroporto de Lisboa, de acordo com informações dadas pela empresa à imprensa angolana. A CNN Portugal confirmou com o INEM que esteve uma equipa de emergência médica no local a assistir as vítimas, não havendo nenhum caso com gravidade a relatar.

Entre os feridos estão dois tripulantes, sendo que a situação a bordo terá sido caótica, sobretudo até meio do voo - a partir daí as coisas começaram a acalmar. A imprensa angolana relata momentos de pânico entre os passageiros, tendo um dos feridos recebido assistência de um médico que seguia na aeronave.

Imagens que circulam nas redes sociais ilustram os estragos causados no avião e a dimensão da turbulência. Além de comida por todo o lado ou tabuleiros pelos corredores, uma das fotografias mostra mesmo uma racha no teto do aparelho, sendo que há relatos de que voaram carros de serviço e outros objetos, com vários passageiros a relatarem momentos de pânico à imprensa angolana.

À chegada ao aeroporto de Lisboa os passageiros foram assistidos por uma equipa do INEM que tinha sido mobilizada para o efeito.

De acordo com a informação da ANA Aeroportos, o voo em causa, com o número DT 652, acabou por chegar por volta das 20:37, sendo que a hora inicialmente prevista era 20:15.

A TAAG garantiu à imprensa angolana que os problemas se deveram às “condições meteorológicas a bordo”, esclarecendo que o mesmo problema obrigou a reprogramar uma outra ligação que estava prevista para Lisboa.