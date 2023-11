Os aviões andam a voar à "velocidade do som". Eis porquê

Nota do editor: subscreva Unlocking the World, a newsletter semanal da CNN Travel. Receba as últimas notícias sobre aviação, comida e bebida, onde ficar e outras novidades sobre viagens

A corrente de jato é conhecida por reduzir em cerca de uma hora os voos de longo curso de oeste para leste.

Mas, neste momento, está a ser especialmente difícil para os viajantes em classe económica, pois a corrente de jato sobre o Atlântico é tão forte que os voos que se dirigem dos EUA para a Europa estão a atingir velocidades equivalentes à do som.

O som viaja a cerca de 1225 km por segundo em "condições normais ao nível do mar", segundo a NASA.

Nas últimas 24 horas, os aviões de passageiros que viajam para leste dos EUA, atravessando o Atlântico, atingiram até 1252 km/h. Isto é um pouco mais de 322 km/h mais rápido do que as velocidades de cruzeiro normais.

Mas se pensa que estes tempos de voo estão à altura do desaparecido Concorde, cujas explosões sónicas costumavam assinalar a quebra da barreira do som, é altura de pensar de novo. Há uma diferença entre a velocidade no solo e a velocidade no ar (velocidade indicada no ar, essencialmente a velocidade do avião em relação ao ar que o rodeia). Estes voos de passageiros, por muito rápidos que sejam, não quebraram a barreira do som.

Mas reduziram os tempos de voo. O voo 222 da Emirates de Dallas para o Dubai chegou 57 minutos mais cedo no dia 1 de novembro, tendo atingido uma velocidade máxima de 1250km/h ao largo da costa da Terra Nova, de acordo com o site de localização de voos Flightaware.

Este avião atingiu uma velocidade máxima de 1250 km/h

O voo 106 da American Airlines de JFK para Heathrow chegou 54 minutos mais cedo na manhã de quarta-feira, com um tempo de voo de apenas seis horas e sete minutos. Atingiu uma velocidade máxima de 1252 km/h, também a seguir à Terra Nova.

Entretanto, o voo 186 da Delta fez uma corrida de Los Angeles para Londres com uma velocidade máxima de 1223 km/h, chegando meia hora mais cedo no dia 1 de novembro, às 13:08.

Um avião de carga da KLM, que descolou com quase quatro horas de atraso no dia 1 de novembro, devia chegar com pouco menos de duas horas de atraso, viajando de Miami para Amesterdão.

A corrente de jato explicada

A corrente de jato é um "núcleo de ventos fortes a cerca de oito a sete quilómetros acima da superfície da Terra, soprando de oeste para leste", segundo a descrição do Met Office do Reino Unido.

É a razão pela qual os voos para leste tendem a ser mais curtos do que os voos para oeste - com os voos de longo curso a registarem diferenças de tempo de uma hora ou mais, dependendo da direção da viagem.

11,3 quilómetros acima da superfície do planeta equivalem a cerca de 37.000 pés, o que significa que os aviões em altitude de cruzeiro entram facilmente na corrente de jato.

E foi o rápido arrefecimento do tempo nos Estados Unidos que foi responsável pela aceleração dos ventos, de acordo com a meteorologista da CNN Sara Tonks.

"A explosão de ar frio nos Estados Unidos aumentou a diferença de temperatura entre os Estados Unidos (frio!) e o Oceano Atlântico (quente!)", afirma.

Derek Van Dam, meteorologista da CNN, acrescenta: "Lembrem-se de que a velocidade no solo é a velocidade a que um avião se desloca relativamente a um ponto fixo no solo e a velocidade no ar é a velocidade de um avião relativamente ao ar através do qual se desloca. De qualquer forma, estes aviões estão a poupar tempo e dinheiro."

A corrente de jato está a fazer com que os aviões andem a cerca de 322 km/h (200 milhas por hora, tal como assinalado na imagem) mais depressa do que a média

Por muito rápidos que sejam os voos, ainda têm um caminho a percorrer para superar alguns voos que bateram recordes antes da pandemia.

Em fevereiro de 2019, um avião da Virgin Atlantic voou a 1280 km/h de Los Angeles para Londres, atingindo a sua velocidade máxima sobre a Pensilvânia graças a uma corrente de jato de 322 km/h - embora tenha abrandado para 1143 km/h quando atingiu o oceano. O avião - um Boeing 787 Dreamliner - tem normalmente uma velocidade de cruzeiro de cerca de 901,2 km/h. O fundador da Virgin, Richard Branson, descreveu-o como tendo voado "mais depressa do que qualquer outro avião comercial não supersónico da história".

Este recorde de 2019 foi batido no ano seguinte por um Boeing 747 da British Airways. O jumbo da BA atingiu as 1328 km/h num voo Nova Iorque-Londres, reduzindo o tempo de viagem de cerca de sete horas para pouco menos de cinco. Nesse mesmo dia, outro avião da Virgin Atlantic efetuou o mesmo percurso com um tempo de viagem de apenas mais dois minutos.