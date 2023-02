O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu esta quarta-feira o aviso amarelo, que já abrangia Faro e Beja, aos distritos de Lisboa e Setúbal devido à previsão de aguaceiros por vezes forte e ocasionalmente acompanhados de trovoada.

Os distritos de Beja, Faro, Lisboa e Setúbal vão manter-se com aviso amarelo até às 15:00 de hoje

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos da Guarda e Castelo Branco, mas por causa da queda de neve acima de 700/800 metros até às 09:00 de Hoje.

Para o distrito de Faro, o IPMA emitiu também um aviso laranja entre as 12:00 de sexta-feira e as 07:00 de sábado atendendo à agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 3 a 4 metros.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê até quinta-feira chuva forte, em especial na região sul, e neve devido a uma “região depressionária”.

“O estado do tempo no território do continente será condicionado até dia 09 [quinta-feira], por uma região depressionária complexa, com um núcleo centrado a sudoeste do Algarve, e outro, pouco cavado, sobre o norte da Península Ibérica, em deslocamento rápido para oeste, com expressão em altitude”, refere o IPMA em comunicado na terça-feira.

Desta forma, o IPMA prevê a ocorrência de precipitação, até meio da tarde de quinta-feira, em especial na região sul, sendo que até ao final da manhã de hoje poderá ser sob a forma de neve nas regiões Norte e Centro acima de 600/800 metros de altitude.

O IPMA indica ainda que no Alentejo e Algarve a precipitação poderá ser “localmente intensa e ocasionalmente acompanhada de trovoadas e queda de granizo”.

A partir de quinta-feira, o IPMA prevê um aumento da agitação marítima na costa sul do Algarve, com ondas de sueste com 1,5 a 2,5 metros, a aumentar gradualmente para 2,5 a 3,5 metros.