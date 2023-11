Axl Rose, vocalista dos Guns N' Roses, acusado de assédio sexual

O vocalista da banda Guns N' Roses, Axl Rose, foi esta quarta-feira acusado de assédio sexual, avança a imprensa internacional.

De acordo com a revista Rolling Stone, que cita a ação judicial apresentada no Supremo Tribunal de Nova Iorque, a acusação partiu de uma ex-modelo que diz ter sido vítima de assédio sexual pelo cantor há 30 anos, em Nova Iorque.

De acordo com acusação, Sheila Kennedy, ex-modelo da Penthouse, diz ter conhecido o vocalista dos Guns N’Roses numa discoteca em Nova Iorque, em 1989, quando tinha 26 anos. Nessa noite, Sheila Kennedy alega ter sido vítima de assédio sexual no quarto de hotel de Axl Rose.

A ordem dos acontecimentos, segundo a acusação

Naquela noite, em 1989, Sheila Kennedy diz ter ido com uma amiga para uma discoteca onde sabiam que os membros da banda estariam presentes. A então modelo da Penthouse acabou por conhecer Axl Rose, com quem trocou algumas palavras, antes de o cantor a convidar para uma festa no seu quarto de hotel.

A ex-modelo conta na acusação que Axl Rose não convidou a amiga que a acompanhava por considerar que ela "não era gira o suficiente". Sheila Kennedy pediu desculpa à amiga e acompanhou Axl Rose ao respetivo quarto de hotel, juntamente com outra modelo, Riki Rachtman (que ainda não se pronunciou sobre esta acusação).

Uma vez no quarto de hotel, e segundo a acusação, Axl Rose terá servido cocaína, champanhe e outras bebidas alcoólicas aos convidados. Entretanto, Sheila Kennedy dirigiu-se à casa de banho do quarto e, quando saiu, terá encontrado Axl Rose do lado de fora, que a "empurrou contra a parede e beijou-a".

"[Sheila] Kennedy achava [Axl] Rose atraente e não se importou com esta situação. Estava disposta a dormir com ele se as coisas progredissem", pode ler-se na acusação, de acordo com a Rolling Stone.

No entanto, a acusação acrescenta que a ex-modelo não consentiu a relação sexual que acabou por acontecer mais tarde nessa noite, quando Sheilla Kennedy já tinha saído do quarto do cantor e se encontrava no corredor. De acordo com a ex-modelo, Axl Rose empurrou-a para o chão, "pegou-lhe no cabelo e arrastou-a de volta para o seu quarto". Sheila Kennedy diz ter ficado com os joelhos a sangrar.

De volta ao quarto do cantor, a ex-modelo diz ter sido vítima de assédio sexual. "[Sheila] Kennedy não consentiu e sentiu-se sem qualquer poder. Sentiu que não tinha qualquer possibilidade de saída e foi obrigada a consentir. Acreditava que [Axl] Rose a atacaria fisicamente, ou pior, caso dissesse não ou tentasse afastá-lo. Entendeu que o mais seguro a fazer era deitar-se na cama e esperar que Rose acabasse de a agredir", refere-se na acusação.

Desde então, Sheila Kennedy diz sofrer de ansiedade, depressão e stress pós-traumático de cada vez que ouve o nome Axl Rose ou uma música dos Guns N'Roses. A ex-modelo diz ainda que esta agressão comprometeu a sua carreira.

A ação judicial apresentada refere como motivos para a acusação a agressão física, sofrimento emocional infligido e violência motivada pelo género, pedindo uma indemnização não especificada a determinar pelo tribunal.

