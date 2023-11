Homem morre após colisão entre mota e automóvel em Azeitão

Um homem de 45 anos morreu este domingo na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel ocorrida perto de Azeitão, no concelho de Setúbal, afirmaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

O acidente, indicou à agência Lusa uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, ocorreu, por volta das 13:00, na Estrada Nacional (EN) 370, junto a Azeitão.

A mesma fonte adiantou que a vítima mortal é o condutor do motociclo e que o óbito foi declarado no local do acidente.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR precisou que a vítima mortal é um homem de 45 anos.

O socorro envolveu 22 operacionais dos Bombeiros de Setúbal, da Cruz Vermelha Portuguesa e da GNR, apoiados por oito veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).