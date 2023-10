ASAE apanha em flagrante operador que vendia óleo alimentar como azeite virgem extra

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta sexta-feira ter instaurado um processo-crime contra um operador económico de Beja que comercializava óleo alimentar como azeite virgem extra.

De acordo com um comunicado enviado às redações, a fraude sobre mercadorias foi detetada "em flagrante delito" e foram apreendidos 415 litros de óleo alimentar, avaliados em 1.450,00 euros.

Esta investigação no combate à fraude no setor do azeite foi levada a cabo pela Unidade Operacional de Évora.

"Encontrando-se a campanha ainda no início e os preços de mercado do azeite em valores elevados, a ASAE continuará a desenvolver investigações em todo o território nacional, no combate à falsificação e fraude do azeite virgem, salvaguardando assim, a genuinidade do produto e os direitos dos consumidores", afirma ainda a autoridade em comunicado.