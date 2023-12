Aumento do preço do azeite faz disparar falsificações

A ASAE está a investigar redes que produzem e comercializam mistura de óleo com corante como se fosse azeite quer online quer em feiras, avança o Jornal de Notícias desta quinta-feira.

Para além da mistura - vendida como azeite extra virgem - os criminosos usam ainda bagaço de azeitona para aumentar os lucros nas vendas.

Segundo o jornal, as redes do azeite usam cubas de 25 mil litros para misturar 95% de óleo de girassol com 5% de clorofila, o que faz com que a mistura pareça azeite. O custo de produção para um garrafão de cinco litros desta mistura é de cerca de sete euros e é vendido - muitas vezes sem etiqueta - entre os 15 e 30 euros.

Em declarações ao JN, a ASAE confirma que as vendas se verificam em redes sociais, sites de venda de produtos de segunda mãos, feiras, mas também entre grupos de amigos.