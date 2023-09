Azerbaijão lança operação "antiterrorista" contra Nagorno-Karabakh

O Ministério da Defesa do Azerbaijão anunciou ter iniciado operações “antiterroristas” na região separatista de Nagorno-Karabakh, sob controlo arménio. A operação surge horas depois de seis pessoas terem morrido na explosão de minas e visa "suprimir as provocações em grande escala" e expulsar o que dizem serem tropas arménias. O Azerbaijão insistiu que não tinha como alvo civis ou instalações civis.

O ministério referiu que as posições das forças arménias estavam “a ser desativadas com armas de alta precisão na linha de frente e em profundidade”. O Azerbaijão disse ainda ter informado a Rússia e a Turquia da operação em Nagorno-Karabakh.

Sirenes de ataque aéreo foram ativadas em Stepanakert, a capital de facto do estado não reconhecido, informaram os meios de comunicação locais.

BREAKING



Air raid sirens are heard across Stepanakert.



According to @CivilNetTV's Artsakh team, the sounds of Azerbaijani artillery can be heard from the city, but it is not known from which direction the shots are coming. pic.twitter.com/cYLXH0cgyL