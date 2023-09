Azerbaijão detém ex-líder dos arménios do Nagorno-Karabakh

O Azerbaijão deteve esta quarta-feira o empresário Ruben Vardanyan, antigo líder dos arménios do Nagorno-Karabakh. A informação foi revelada pela sua mulher na conta do próprio no X (ex-Twitter).

“O meu marido, Ruben Vardanyan, filantropo, homem de negócios e antigo ministro de Estado de Artsakh (Nagorno-Karabakh) foi detido e preso pelas autoridades azeris na fronteira, esta manhã, quando tentava sair com milhares de arménios. O Ruben esteve ao lado do povo de Artsakh durante os dez meses de bloqueio e sofreu com eles na sua luta pela sobrevivência. Peço as vossas orações e apoio para que o meu marido seja libertado em segurança”, escreveu Veronika Zorabend.

