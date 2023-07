Azerbaijão acusa Rússia de não cumprir obrigações sobre Nagorno-Karabakh

O Azerbaijão acusou a Rússia de não cumprir as suas obrigações ao abrigo do acordo de cessar-fogo de 2020 que Moscovo patrocinou para pôr fim ao conflito pelo controlo da região de Nagorno-Karabakh.

"O lado russo não garantiu a implementação total do acordo no âmbito das suas obrigações", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão, acrescentando que Moscovo "não fez nada para impedir" a Arménia de entregar equipamento militar às forças separatistas no enclave.

No outono de 2020, Moscovo patrocinou um acordo de cessar-fogo após uma guerra de seis semanas, com a derrota das forças arménias, forçadas a ceder o território que controlavam há décadas.

A Rússia comprometeu-se a enviar soldados para garantir a livre circulação entre a Arménia e o Nagorno-Karabakh através do corredor de Latchine, a única estrada que liga a Arménia ao enclave separatista.

O corredor foi encerrado na terça-feira pelo Azerbaijão.

No sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo instou o Azerbaijão a reabrir o corredor.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, e o primeiro-ministro arménio, Nikol Pachinian, reuniram-se em Bruxelas no sábado para conversações mediadas pela União Europeia.