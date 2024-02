Edifício de cinco andares colapsa em Badalona na Catalunha

Um prédio de cinco andares desabou na rua Canigó, em Badalona, em Barcelona. O alerta foi dado às 10:35 (9:35 em Portugal continental). Bombeiros estão no local à procura de eventuais vítimas.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, um dos pisos estava a ser alvo de obras e acabou por ceder. A fachada do prédio mantém-se intacta, no entanto, no interior o entulho chega à mesma altura a que estaria o primeiro andar.

Os bombeiros da Generalitat optaram por evacuar os dois prédios adjacentes à infraestrutura que colapsou. Um desses dois edifícios apresenta "fissuras significativas", de acordo com a imprensa espanhola.

A Proteção Civil de Espanha anunciou que “desconhece o número de pessoas presas no edifício danificado e o número de pessoas retiradas”.

Davant de situacions tan delicades com la d’aquest matí, demanem rigorisitat en les informacions. De moment no hi ha cap confirmació oficial. #Badalona https://t.co/30d4Z4rK34 — Ajuntament de Badalona (@AjBadalona) February 6, 2024

A imprensa espanhola dá ainda conta de que os serviços de emergência já enviaram uma unidade canina para procurar pessoas que possam ter ficado presas nos escombros. Ao mesmo tempo, a Guardia Urbana de Badalona está a tentar localizar todos os residentes das zonas envolventes.