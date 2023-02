Dois homens e uma mulher que se dedicavam ao tráfico de droga junto do bairro da Pasteleira Nova, no Porto, foram detidos no sábado com mais de 19 mil doses de cocaína, haxixe e liamba, anunciou este domingo a PSP.

Em comunicado, o comando metropolitano do Porto da PSP avançou que os suspeitos têm idades compreendidas entre os 40 e os 42 anos, são residentes no Porto e operavam “de forma organizada” junto do bairro da Pasteleira Nova.

A operação que levou às detenções incluiu quatro buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias.

Foi apreendida cocaína suficiente para cerca de 4.634 doses individuais, haxixe para cerca de 14.014 doses individuais, bem como liamba para cerca de 376 doses individuais, adiantou a PSP, que aprendeu ainda 1.500 euros em dinheiro e uma balança digital.