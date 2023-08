Dois detidos e dois quilos de cocaína apreendidos no bairro do Cerco no Porto

A PSP do Porto apreendeu cerca de 13 mil doses de cocaína e 715 de heroína numa operação realizada no bairro do Cerco que levou à detenção de duas pessoas, uma das quais de 17 anos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto esclarece que esta operação, concretizada na segunda-feira pela Divisão de Investigação Criminal, culminou com a detenção de um homem, de 32 anos, e de uma mulher, de 17, residentes no Porto.

Aos suspeitos foram apreendidos cerca de dois quilos de cocaína, suficientes para a elaboração de cerca de 12.975 doses individuais, além de uma quantidade de heroína que daria para cerca de 715 doses individuais.

De acordo com a PSP, foram também apreendidos diversos objetos utilizados na preparação, embalamento e venda direta de estupefacientes, assim como “produto de corte”.

Os detidos serão presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das adequadas medidas de coação.