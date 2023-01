A PSP está a fazer esta quinta-feira de manhã uma operação de combate ao tráfico de drogas na Área Metropolitana de Lisboa, com maior incidência, na capital, no Bairro Quinta do Loureiro, através do cumprimento 18 mandados de busca domiciliária com as valências de investigação criminal e de ordem pública.

Vinte pessoas - sete mulheres e 13 homens - foram detidas em flagrante na operação de combate ao tráfico de droga.

De acordo com o subcomissário da PSP Tiago Costa, em declarações à CNN Portugal, algumas pessoas foram detidas em flagrante a vender droga na via pública e outras no interior das habitações, tendo ainda sido apreendidos vários tipos de droga e armas de fogo.