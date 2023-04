O Grupo Wagner afirma que a bandeira da Rússia foi hasteada na administração civil de Bakhmut, cidade disputada há várias semanas pelas duas forças. Mas, até agora, há apenas um vídeo a circular nas redes sociais e que foi publicado pelo fundador da força paramilitar russa.

Yevgeny Prigozhin diz que as forças ucranianas ainda permanecem em algumas partes da zona ocidental da cidade e que a bandeira alegadamente hasteada tinha a inscrição “recordamos Vladlen Tatarsky”, o blogger militar que foi morto num ataque em São Petersburgo.

“Tecnicamente tomámos Bakhmut”, afirmou Yevgeny Prigozhin, garantindo que, “de um ponto de vista legal”, a cidade foi conquistada, avançou no domingo a agência Reuters. Porém, esta não é a primeira vez que faz declarações precipitadas sobre conquistas, nota a Al Jazeera.

Esta alegada conquista não foi reconhecida pela Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu que os combates em Bakhmut estão “especialmente intensos”, mas não confirmou a perda da cidade. Pelo contrário: disse que as suas tropas ainda lá estão.

Tal como Zelensky não confirmou, também nenhuma autoridade ucraniana afirmou que Bakhmut estava agora sob o controlo dos russos.

De acordo com o The Guardian, a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, disse que as forças ucranianas continuam a defender as suas posições em Bakhmut, apesar de a situação na cidade continuar “tensa”.