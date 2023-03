Pela primeira vez em oito meses, os russos estão prestes a tomar uma cidade ucraniana, ainda que pequena e já abandonada por mais de 90% da sua população pré-guerra.

As defesas ucranianas em Bakhmut e arredores estão a ser espremidas por uma combinação de artilharia intensa, ataques aéreos e um empenhamento substancial de forças terrestres, tanto militares russos como mercenários do grupo paramilitar privado Wagner.

Se e quando Bakhmut cair, poderá ser tentador perguntar se as forças russas estão a melhorar, aprendendo com a lista de erros que cometeram até agora neste conflito e finalmente explorando a sua superioridade em número e poder de fogo.

A resposta: provavelmente não.

Mick Ryan, um antigo general australiano e autor da newsletter WarInTheFuture, diz que "as forças armadas ucranianas podem decidir que conseguiram tudo o que podiam, permanecendo nos seus locais defensivos em redor de Bakhmut, e que a preservação da força para as batalhas que se seguem é mais importante".

Mas uma retirada ucraniana não significa uma catástrofe se levada a cabo de forma ordenada. "Deve ser tratada como uma tática de rotina e não como um prenúncio de desastre", defende Ryan.

Os ucranianos usaram Bakhmut para infligir perdas maciças à força atacante: segundo algumas estimativas, numa proporção de 7 para 1. Chega um momento em que é mais inteligente retirar do que sofrer perdas crescentes e o golpe prejudicial ao moral de ver a rendição de centenas e talvez milhares de soldados ucranianos cercados.

Para os ucranianos, julgar esse momento é crítico.

Mas para os russos, tomar Bakhmut não iria alterar as deficiências fundamentais da sua campanha.

Mapa da Ucrânia: a rosa a zona controlada pelos russos, sendo que a Crimeia foi anexada em 2014

Não deixar nada de pé

A batalha por Bakhmut sugere, até certo ponto, que os russos estão a mudar a sua forma de fazer a guerra, ou pelo menos a tentar fazê-lo.

Continuam a depender de enormes ataques de fogo indireto (artilharia e howitzers, rockets, bombardeamentos aéreos) para pulverizar posições defensivas. Esta foi a tática nas cidades de Mariupol, Severodonetsk e Lysychansk no ano passado. Em resumo: não deixar nada de pé que possa ser defendido.

Para recordar as palavras do marechal Georgy Zhukov da era Estaline: "Quanto mais tempo durar a batalha, mais força teremos de usar".

Mas um fogo tão persistente exige uma cadeia logística eficiente. As forças russas ainda lutam por isso.

Certamente, o fim de jogo em Mariupol e outras cidades conquistadas no ano passado acabou por envolver homens que avançavam rua a rua. Mas raramente eram militares russos, eram unidades chechenas, milícias das autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk, e um pequeno número de mercenários da Wagner.

E, frequentemente, entravam em território já abandonado.

A campanha para tomar Soledar em janeiro e agora Bakhmut saiu do mesmo manual, mas com uma notável e macabra exceção: as ondas de infantaria recrutadas pelo Grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin enviadas para inundar as defesas ucranianas.

Prigozhin agiu unilateralmente para envergonhar os militares russos e polir a sua própria reputação. Os combatentes Wagner feitos prisioneiros pelos ucranianos disseram à CNN que não tinham qualquer coordenação com as forças russas, excepto no que respeita ao apoio da artilharia, uma vez que foram enviados às centenas e milhares para a linha de fogo ucraniana.

Prigozhin gabou-se recentemente de que se a Wagner deixasse Bakhmut, a frente cairia.

Os russos destruíram grande parte da cidade de Bakhmut, da qual 90% da população fugiu. CNN

Há também sinais de que os russos utilizaram mais infantaria nos seus esforços malsucedidos para avançar para Vuhledar, mais uma vez com pesadas perdas.

É como se os russos estivessem a fugir em vez de integrar uma nova dimensão na sua ordem de batalha: sobrecarregar as defesas ucranianas com ataque após ataque - e aceitar taxas de baixas de até 80% no processo.

Uma percentagem tão devastadora de baixas é insustentável na linha da frente, estendendo-se ao longo de milhares de quilómetros. Para alguns analistas, tais perdas significam que "já estão presentes as condições para um motim militar russo em grande escala".

Bakhmut tornou-se uma obsessão para os russos na ausência de progresso noutros lugares, muito para além de qualquer lógica estratégica. Ansioso que Prigozhin estivesse a consolidar o avanço, o Ministério da Defesa russo começou a enviar mais forças sobre a área.

Mas o foco em Bakhmut pode ter um custo para as operações russas noutros locais. Em vez de um triunfo dos generais russo, a dura campanha para tomar Bakhmut, atacada pela primeira vez há cerca de 10 meses, ilustra a necessidade desesperada de uma "vitória" - qualquer vitória - independentemente do campo de batalha ser mais amplo.

Isto pode explicar porque é que as forças ucranianas foram ordenadas a manter a linha. Volodymyr Nazarenko, comandante adjunto da Guarda Nacional da Ucrânia, disse na semana passada que os russos "não têm em conta as suas perdas ao tentarem tomar a cidade de assalto". "A tarefa das nossas forças em Bakhmut é infligir o maior número possível de perdas ao inimigo. Cada metro de terra ucraniana custa centenas de vidas ao inimigo"."

Militares ucranianos disparam um Howitzer em direcção às posições russas perto da cidade de Bakhmut, a 4 de março de 2023. Aris Messinis/AFP/Getty Images

Militares ucranianos em cima de um tanque nos arredores de Bakhmut, a 4 de março de 2023. Oleksandr Ratushniak/Reuters

Desgaste na liderança

A mobilização da Rússia no outono passado, recrutando cerca de 300.000 homens, assegurou um grupo considerável de soldados e ajudou a reconstituir unidades que tinham sofrido perdas pesadas. Ao mesmo tempo, Prigozhin estava a vasculhar as prisões russas e a converter as suas forças Wagner nas tropas de choque da campanha.

Os comandantes ucranianos sabiam que em breve enfrentariam outra investida.

Mas, segundo o Modern War Institute de West Point, "a Rússia foi incapaz de provar que pode efetivamente integrar novas forças em formações danificadas ou construir equipas coesas a partir de grupos remanescentes de unidades dispersas".

A Rússia está agora "a tentar combater um conflito dispendioso e prolongado com uma equipa de substituição, enquanto sofre de severo desgaste da liderança no campo de batalha", avalia o instituto.

Mas há mais questões sistémicas.

O conflito na Ucrânia tem visto as forças russas gradualmente a tentarem afastar-se da dependência dos Grupos Tácticos de Batalhão (BTG), formações de armas combinadas que se têm revelado mal equipadas para o conflito ucraniano. O seu calcanhar de Aquiles: falta de infantaria e reconhecimento.

A falta de cada um dos BTG no avanço para Kiev há um ano foi uma das razões pelas quais a campanha vacilou e falhou. As forças russas eram vulneráveis a emboscadas.

Essa vulnerabilidade foi agravada por uma cultura enraizada que valoriza a obediência sobre a iniciativa.

Nas palavras de um estudo recente do think tank European Council on Foreign Relations, "a formação inadequada e a incompetência do pessoal militar russo - combinadas com as hierarquias rígidas em que operavam e que tornavam os oficiais incapazes de agir por sua própria iniciativa - significava que eram incapazes de coordenar rapidamente os avanços no interior do território inimigo".

Como escreveu Rob Johnson no US Army War College Quarterly: "Os conhecimentos básicos de combate (tais como vigilância, gestão logística, e movimentação tática através do terreno para evitar baixas) estavam abaixo das normas, e as evidências sugerem uma falta significativa de disciplina".

Tais deficiências não são curadas da noite para o dia. E reequipar formações e estruturas no meio de uma guerra não é o ideal, mas ainda menos quando há falta de comandantes competentes de nível médio. A perda de coronéis e tenentes-coronéis aumenta os problemas russos.

Um veículo blindado ucraniano dirige-se para as posições na linha da frente perto de Bakhmut, 4 de março de 2023. Evgeniy Maloletka/AP

Soldados de uma brigada de assalto ucraniana entram num bunker enquanto aguardam ordens para disparar um Howitzer sobre trincheiras russas, a 4 de março de 2023, perto de Bakhmut. John Moore/Getty Images

A Rússia "respondeu às lutas no campo de batalha na Ucrânia voltando-se para o seu modelo passado de enviar uma grande força de recrutas", diz o Modern War Institute. "De certa forma, isto espelha a tensão entre a busca da Rússia por uma forma de guerra tecnologicamente sofisticada e a sua tendência de longa data para uma massa simples e robusta."

Essa massa robusta infligiu certamente graves perdas a unidades ucranianas nos últimos meses, e alguns comandantes ucranianos questionaram a sensatez de se agarrarem tanto a Soledar como a Bakhmut.

Mas mesmo que a bandeira russa seja hasteada sobre as ruínas de Bakhmut, pode vir a revelar-se uma vitória de Pirro.

Como Mick Ryan escreve: "Se os russos capturarem Bakhmut, estão a confiscar escombros. É uma cidade com uma importância estratégica mínima, quase sem infraestruturas para apoiar uma força ocupante. O facto de os russos terem investido tanto na sua captura diz muito da sua má estratégia nesta guerra."

Para além disso, esgotaram homens e material que poderia ter sido muito necessário à medida que os ucranianos planeiam contraofensivas nos próximos meses.