"Não sabemos porque é que acelerou tanto agora". Baleia "espia russa" reaparece ao largo da costa da Suécia

A baleia beluga que apareceu na Noruega, em 2019, a utilizar um arnês com suportes para uma câmara reapareceu este domingo ao largo da costa da Suécia. Os especialistas militares acreditam que a baleia pode ter sido treinada por militares russos.

Conhecida como Hvaldimir, "tem viajado ao longo da costa norueguesa", desde 2019, com algumas paragens pelo caminho, de acordo com a Norwegian Directorate of Fisheries (Direção de Pescas da Noruega), que acrescentou que Hvaldimir "tende a ficar em explorações onde consegue apanhar peixe e comer excedentes de ração".

Hvaldimir é conhecida por seguir barcos e brincar com os que estão a bordo.

Inicialmente descoberta na região norte da Noruega, em Finnmark, a baleia passou quase três anos a descer parte da costa norueguesa, tendo acelerado consideravelmente nos últimos meses, em direção à Suécia. No domingo, foi observada perto de Hunnebostrand, no sul do país.

“Não sabemos porque é que acelerou tanto agora”, admite Sebastian Strand, biólogo marítimo da organização OneWhale, em declarações ao The Guardian. O especialista admite que em causa pode estar uma questão “hormonal”, com a baleia à procura de parceiro para acasalar. No entanto, estes animais são criaturas muito sociais e Strand sublinha que Hvaldimir pode estar à procura da companhia de outras criaturas da mesma espécie.

Os biólogos acreditam que o animal tem entre 13 e 14 anos, altura em que “as hormonas estão muito altas”.

Estas baleias conseguem atingir um tamanho considerável, com cerca de seis metros de altura e podem viver até aos 60 anos.

Os especialistas suspeitam que o animal tenha sido treinado pela marinha russa para espiar a Noruega. O próprio animal aparenta estar bastante confortável na proximidade de humanos. Além disso, o arnês que se encontrava amarrado ao animal, entretanto retirado pelos biólogos, tinha a inscrição “equipamento de São Petersburgo”.

Moscovo nunca emitiu qualquer resposta para pôr fim a estas especulações.

O Mar de Barents, onde o animal foi encontrado, é um local com uma considerável importância geopolítica, onde o ocidente e a Rússia participam num jogo de gato e rato com a monitorização dos seus submarinos.