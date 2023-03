Uma equipa de investigadores da Fundação Oceanogràfic de Valencia localizaram uma baleia de 40 toneladas com um raro problema de escoliose, no mar de Cullera, cidade na costa de leste de Espanha, a 6 de março.

A sua dificuldade em se movimentar foi notada por um capitão de um navio, quando passava por ela. Achando que o mamífero estava ferido ou emaranhado numa rede, o homem acionou um alerta para a Guarda Civil para resgatar o animal.

Os veterinários e biólogos da fundação foram também alertados, pela Guarda Civil, sobre a presença do animal próximo da área do farol. Após uma avaliação, perceberam que se tratava de um baleia-comum - a segunda espécie animal com maior dimensão depois da baleia azul - e constataram que o animal não estava ferido ou emaranhado, mas, como cita o El País, com “um grave desvio na coluna vertebral de origem desconhecida”. Acabando por ser uma evidência de como as deformações na coluna vertebral não são um problema restrito a humanos ou animais terrestres.

Os biólogos tentaram colocar um aparelho para localizar e seguir a baleia, de forma a recolher informações sobre a sua trajetória, mas o tamanho do animal impossibilitou a tarefa.

Algumas horas depois, esta acabou por se afastar da costa de Cullera. No entanto, pela dificuldade que demonstrou em se mover, o grupo acredita que a baleia-comum possa voltar junto da costa, nos próximos dias. Por essa razão, os moradores da cidade foram alertados a avisar as autoridades caso avistem o animal, para que os biólogos possam voltar a avaliar o seu estado e perceber melhor que problemas afetam estas espécies.