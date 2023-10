Pelo menos cinco feridos num tiroteio na universidade de Baltimore

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas esta terça-feira, nenhuma em estado crítico, num tiroteio na Morgan State University, em Baltimore, Estados Unidos, segundo as autoridades locais.

A polícia local manteve o campus encerrado durante horas e forneceu poucas informações sobre a investigação, apenas que pelo menos quatro pessoas foram baleadas e que os ferimentos não ameaçavam as suas vidas.

O membro do Conselho Municipal Ryan Dorsey disse na rede social X que existiam "três atiradores a disparar contra a multidão". Não foram anunciadas quaisquer detenções.

No local, na noite de terça-feira, os agentes bloquearam a entrada sul do campus, perto dos edifícios das residências, enquanto um helicóptero da polícia sobrevoava o local.

BPD is on scene of an active shooter situation in the 1700 block of Argonne Drive. We’re asking everyone to shelter in place and avoid the area. pic.twitter.com/LLhUyf3h8h