Posso comer os fios da banana? E as sementes e grainhas das outras frutas? Não seja picuinhas

Vá, o ser humano pode ser uma criatura muito especial. Mesmo quando aceita colocar fruta na sua vida, lá arranja as desculpas mais criativas para não a comer toda. É a casca, é a grainha, é a semente. E é o fio da banana. Sim, há humanos que retiram religiosamente os fios que envolvem as bananas. Muitos por acreditarem que fazem mal à saúde. E foi para eles que chamámos as nossas nutricionistas de serviço, que são categóricas: essa teoria não faz sentido nenhum.

É que os fios da banana até têm nome: são os floemas. “O floema da banana é um tecido existente que transporta nutrientes e água, permitindo o crescimento e amadurecimento da planta. Nutricionalmente assemelham-se à constituição da banana, pelo que até são vantajosos”, explica a nutricionista Ana Rita Lemos, do Hospital Lusíadas Lisboa.

Se está a retirar os fios da banana, é por não gostar da textura – ou mesmo por esquisitice. “A evidência sugere que podem trazer mesmo alguns benefícios para a saúde”, completa Joana Bernardo, nutricionista da Fisiogaspar.

Uns fios preciosos

Não pense que a banana é especial. Há outras frutas que também têm floemas, como as laranjas, as tangerinas ou as clementinas. E esta parte tem um papel fundamental: “agem como transporte de nutrientes para que a fruta tenha o sabor delicioso, e por isso são fonte de vitaminas, minerais e água”, conta Daniela Duarte, nutricionista da Agita Kalorias.

“Não existem alterações nutricionais significativas entre os fios da banana (tecido floema) e a banana em si, pelo que podem ser consumidos por constituírem uma fonte importante de fito nutrientes, vitaminas, compostos fenólicos e minerais, como fósforo, sódio, cálcio, ferro, cobre, zinco, potássio e magnésio”, atesta Ana Rita Lemos.

A banana, por ser rica em fibra, pode ser uma ótima amiga para o bom funcionamento do intestino. Mas também ajuda a regular a glicémia e a promover a sensação de saciedade. E os floemas, que são parte dela, só ajudam.

Até a casca, senhores (é comer tudinho)

Há uma parte da banana que o macaco não costuma aproveitar: a casca. Mas você pode ser mais macaco do que ele e tirar partido da banana toda. Mesmo da casca? É verdade, mesmo da casca.

Basta triturá-la. A sugestão das nutricionistas é que possa ser utilizada na massa de bolos e bolachas, batidos, gelados caseiros de fruta ou mesmo em puré de fruta. E os floemas, onde entram no meio disto tudo? Na mistura, lá está.

(Pexels)

Cascas, grainhas e sementes só têm um risco: o engasgamento

Descasca-se a maçã para o menino. Tira-se a grainha para a menina. E, com o passar do tempo, mesmo na idade adulta, estes hábitos ficam tão enraizados que não há volta a dar. Mas, olhe, conselho de amigo: está a fazer mal.

“Existem muitas pessoas que retiram a casca de algumas frutas e é onde existe a maior fonte de fibra”, reconhece Daniela Duarte. Fibras e, no caso da maçã, também vitaminas, minerais e antioxidantes.

E as grainhas das uvas? E as sementes da melancia? “Não existe problema em ingeri-las. Não existem recomendações específicas para a ingestão destas sementes”, atesta Joana Bernardo. E, “embora não sejam as mais saborosas, são inofensivas”, completa Ana Rita Lemos.

Com elas, o que é preciso é ter cuidado quando na mesa estiverem crianças, idosos ou adultos com problemas de deglutição, porque há sempre o risco de engasgamento, avisam as especialistas.

Fora isso, só há vantagens: as grainhas têm fibras, minerais, proteína, água e gorduras. “As gorduras presentes nas grainhas apresentam uma capacidade antioxidante muito elevada”, destaca Daniela Duarte. Já as sementes de melancia, onde encontra magnésio e fósforo, podem ser uma ajuda para “controlar os níveis de açúcar no sangue”.

Mas, como chegou até ao fim, tem direito a colocar mais uma fruta na sua cesta: o morango. Se é dos que tira o pé antes de o comer, fique a saber que não viria mal ao mundo se não o fizesse: “Retirar o pedúnculo do morango é um hábito que temos frequentemente mas que não tem efeito adverso para consumo e é também fonte de fibra”, diz Daniela Duarte.