Máximo de quase 11 anos: taxa de juro dos novos créditos à habitação - 4,25%

Taxa de juro do crédito da casa sobe para 3,7% em junho na Zona Euro

A permanente subida das taxas Euribor continua a encarecer a compra de casa. De acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, “a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação subiu de 4,16% em maio para 4,25% em junho”, alcançado o valor mais alto desde fevereiro de 2012 e foi superior em 0,21 pontos percentuais à taxa de juro média dos novos contratos a taxa fixa.

Há nove meses consecutivos que a taxa de juro média dos novos contratos de crédito à habitação está a aumentar. Só no espaço de um ano, entre junho de 2023 e junho de 2022, a taxa de juro quase que triplicou, passando de 1,47% há um ano para os atuais 4,25%.

O Banco de Portugal revela também que os reembolsos antecipados de crédito à habitação própria permanente voltaram a aumentar em junho, passando de 0,81% para 0,86% do stock de empréstimos. “Esta evolução verificou-se nos reembolsos antecipados totais (0,66% para 0,70% do stock), ao passo que o peso dos reembolsos antecipados parciais não se alterou (0,15% do stock)”, refere o regulador.

