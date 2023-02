O Banco Montepio reduziu o spread mínimo no crédito à habitação para 0,8%, ao abrigo de uma nova campanha que recupera também a atribuição de 1% do valor contratado num cartão de descontos para usar na Worten.

Esta é a mais recente movimentação na guerra de spreads da banca, numa altura em que as taxas Euribor, indexante dos contratos de crédito à habitação, têm registado máximos da última década.

“A instituição quer continuar a ser parte da solução para as famílias e para os jovens em início de vida que, neste momento, procuram as melhores condições no crédito à habitação quando compram casa ou decidem transferir o crédito”, refere o presidente executivo do Banco Montepio, Pedro Leitão, em comunicado.

De acordo com o preçário atual do Montepio, os seus clientes podem contratualizar um crédito à habitação indexada a qualquer uma das taxas Euribor (a 3, 6 e 12 meses), acrescido de um spread entre 0,8% e 2,5%.

Com a redução em 10 pontos base do spread mínimo que constava no seu preçário, o Banco Montepio passa agora a ter o spread mínimo mais baixo do mercado. Seguem-se o Bankinter e o Eurobic, com spreads mínimos de 0,85%.

No entanto, para aceder ao spread mínimo de 0,8% do Banco Montepio é necessário não só apresentar uma situação financeira que o permita como também subscrever alguns serviços da instituição, como seja a contratualização dos seguros do crédito à habitação, uma cartão de crédito, uma conta ordenado ou ser membro da Associação Mutualista Montepio.

A subida das taxas Euribor tem encarecido as prestações de crédito à habitação das famílias que negociaram o empréstimo com taxa variável. O spread é o elemento da taxa de juro que acresce ao indexante. Por causa disso, os bancos estão a baixar o spread no crédito à habitação.