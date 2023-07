Banca já lucrou quase 2 mil milhões de euros só no primeiro semestre

Lucro do BCP dispara mais de 500% para 423 milhões no primeiro semestre

Os lucros dos principais bancos que operam em Portugal aumentaram entre 25% a 580% no primeiro semestre de 2023, para mais de 1,9 mil milhões de euros. Este valor, contudo, não inclui os dados de bancos como o Abanca, Montepio ou banco CTT. A impulsionar os lucros dos bancos está, em larga medida, o aumento das taxas de juro, permitindo aumentar também a margem financeira da banca.

Segundo os números já divulgados, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) amealhou lucros de 608 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o equivalente a uma subida de 25% em relação a igual período do ano passado. O resultado, que é o melhor desde 2007 está assente numa subida da margem financeira do banco, de 125%, para 1,32 mil milhões de euros.

Já o Novobanco lucrou 373,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, o que representa uma melhoria de quase 40% em comparação com o período homólogo de 2022. A margem financeira do antigo Banco Espírito Santo duplicou em relação ao primeiro semestre do ano passado, crescendo 95,5%, para 524 milhões de euros à boleia da melhoria da taxa de juro média e menor aumento dos custos dos recursos financeiros.

Do lado do Santander Totta, por sua vez, o lucro aumentou 38% para os 334 milhões de euros, igualmente impulsionado pelo aumento das taxas de juro, mas também graças ao aumento da margem financeira. Segundo o banco, a margem aumentou na ordem dos 58,4% para os 586,5 milhões de euros.

O BCP, em termos percentuais, foi o banco com o maior aumento dos lucros, sendo que estes dispararam 580% no período até junho, para os 423,2 milhões de euros. Uma grande parte do lucro líquido veio da sua atividade em Portugal, que ascendeu a 353,7 milhões de euros, contra 77 milhões vindos da atividade na Polónica, e 48,5 milhões em Moçambique. A margem financeira, por sua vez, atingiu um aumento de quase 40% para 1.374,4 milhões de euros.

O BPI é o mais recente banco nesta lista a divulgar os seus resultados financeiros. Com lucros de 256 milhões de euros no primeiro semestre, o banco dos espanhóis do CaixaBank registou uma subida dos lucros na ordem dos 26%, informou o banco esta sexta-feira. Os resultados do banco espanhol devem-se à subida das taxas de juro, que levou a margem financeira a subir 85% para os 435 milhões de euros.