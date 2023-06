Lucro do grupo Montepio sobe 30% para 91 milhões em 2022

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) registou lucros de 90,8 milhões de euros em 2022, uma subida de 26,9% em relação ao ano transato, “com o contributo positivo da globalidade das empresas do grupo”.

“É o segundo ano em que todas as empresas têm um resultado positivo”, salientou Virgílio Lima, presidente do grupo, na apresentação dos resultados.

O Banco Montepio, o principal ativo da maior mutualista do país, com mais de 600 mil associados, teve um lucro de 33,6 milhões de euros, enquanto as duas seguradoras, apesar da turbulência nas bolsas no ano passado, registaram lucros de 7,5 milhões (na Lusitania Vida, como aqui revelámos) e 5,1 milhões (na Lusitania). Praticamente metade do resultado veio da própria associação, atingindo os 50,2 milhões, à boleia do aumento da margem associativa.

A margem financeira subiu para 296,9 milhões de euros, “beneficiando do aumento das taxas de juro de mercado”, com o contributo relevante dos juros dos empréstimos concedidos pelo Banco Montepio.

O ativo líquido caiu quase 700 milhões de euros, passando de 22,9 mil milhões para 22,2 mil milhões, devido sobretudo à desvalorização dos ativos financeiros detidos pelas seguradoras, mas também pela venda de alguns ativos não produtivos da parte do banco, explicou Lima.

O passivo baixou para os 22 mil milhões, com a estrutura a manter-se estável. Os capitais próprios aumentaram 35,5% para 201,9 milhões.

EM ATUALIZAÇÃO