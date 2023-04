Os clientes bancários estão a reclamar mais. O número de queixas registadas pelo supervisor da banca aumentou quase 13% no ano passado, atingindo as 21.778 reclamações. Mas na maioria dos casos não tiveram razão.

O aumento do número de reclamações “deveu-se ao crescimento das reclamações sobre a informação reportada pelas instituições à Central de Responsabilidades de Crédito (CRC), situações de fraude em pagamentos digitais e dificuldades na abertura de conta de depósito à ordem por cidadãos estrangeiros migrantes”, aponta o Banco de Portugal no relatório de supervisão comportamental de 2022 divulgado esta terça-feira.

A Central de Responsabilidade de Crédito centraliza todas as operações de crédito e é onde os bancos reportam as situações de incumprimento nos empréstimos, uma situação para a qual as famílias têm dado mais atenção nos últimos meses por conta do aperto financeiro que estão a sentir devido ao aumento dos juros e do custo de vida.

Segundo o supervisor, foram encerradas 20.570 reclamações no ano passado, tendo sido identificadas irregularidades em apenas 449 dessas queixas. O que significa que os reclamantes só tiveram razão em 2,2% das reclamações fechadas pelas autoridades de supervisão, valor abaixo do observado no ano anterior.

Em termos de produto e serviços mais reclamados, os depósitos bancários passaram a ser o principal alvo de queixas: aumentou 16,8% para 6.503 reclamações no ano passado. Aqui destacam-se as reclamações sobre abertura de conta, onde se enquadram as referidas reclamações de migrantes.

Os depósitos bancários relegaram para o segundo lugar o crédito ao consumo, onde as reclamações subiram “apenas” 3% para 5.893 queixas. Também as reclamações relacionadas com os cartões de pagamento tiveram um crescimento expressivo, disparando mais de 20% para 2.480 queixas.

Entre as instituições mais reclamadas encontra-se o ActivoBank nas contas bancárias (com 0,73 queixas por mil contas à ordem, o dobro da média do sistema), a FCA Capital Portugal no crédito aos consumidores (com 4,79 queixas por mil contratos de crédito ao consumo, dez vezes mais do que a média do sistema) e o Banco CTT no crédito à habitação (com 6,36 queixas por mil contratos de crédito da casa, mais de cinco vezes mais do que a média do sistema).