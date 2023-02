Se os juros dos depósitos estão baixos, há alternativas de poupança, avançou Pedro Castro e Almeida esta quinta-feira na apresentação dos resultados anuais do Santander Totta. “Olhem para os Certificados de Aforro”, atirou o CEO do Santander Totta.

Castro e Almeida explicou que a subida das taxas de juro foi tão repentina que é normal que demore a refletir-se num aumento da remuneração dos depósitos. “As taxas subiram muito de repente. É perfeitamente normal que comecemos a assistir agora à subida dos juros dos depósitos”, assegurou.

E deu um exemplo com o preço dos jornais: “O preço do papel caiu em dois meses e ainda não vi isso refletido no preço do jornal”, atirou, considerando normal haver um período para o mercado se ajustar.

Ainda assim, o gestor lembrou que há um excesso de liquidez no sistema bancário. Por exemplo, o rácio de transformação (parte do crédito dedicado para os empréstimos) está nos 80%. “A Caixa, que tem a maior quota de depósitos, é o banco com maior liquidez na Europa”, afirmou.

Mas há alternativas em Portugal para as poupanças das famílias portuguesas? “Há, olhem para os Certificados de Aforro. Foram sete mil milhões da poupança dos portugueses no ano passado [para este produto do Estado], e 1,9 mil milhões só em dezembro”, disse Castro e Almeida.

O Santander Totta registou lucros de 568,5 milhões de euros em 2022, uma subida de 90% em relação ao ano anterior, segundo anunciou a instituição esta quinta-feira.