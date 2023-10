BCE coloca pé no travão e faz uma pausa na subida dos juros pela primeira vez em 15 meses

Ao fim de dez subidas constantes das taxas de juro ao longo dos últimos 15 meses, que encareceram o preço do euro em 450 pontos base, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu fazer uma pausa e manter inalteradas as taxas diretoras do Euro.

A decisão não foi uma surpresa para o mercado, que já antecipava esta decisão por parte do Conselho de governadores do BCE, numa altura em que a taxa de inflação na Zona Euro está a abrandar e os receios de uma recessão no espaço da moeda única estão bem presentes.

Desta forma, a taxa de juro de facilidade permanente de depósito mantém-se nos 4%, e as taxas de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez permanecem nos 4,50% e 4,75%, respetivamente.

Com base na sua atual avaliação, o Conselho do BCE considera que, para trazer a inflação para o objetivo de médio prazo de 2%, “as taxas de juro diretoras estão em níveis que, se forem mantidos por um período suficientemente longo, darão um contributo substancial para esse fim”, refere o BCE em comunicado.

De acordo com a avaliação do BCE, “a informação que tem vindo a ser disponibilizada confirmou amplamente a anterior avaliação das perspetivas de inflação a médio prazo“, sublinhando que “a inflação desceu consideravelmente em setembro, incluindo devido a fortes efeitos de base, e a maioria das medidas da inflação subjacente continuou a abrandar.”

Todavia, a autoridade monetária da Zona Euro destaca que “ainda se espera que a inflação permaneça demasiado elevada durante demasiado tempo, e as pressões internas sobre os preços permanecem fortes.”

Além de manter as taxas diretoras inalteradas, o Conselho do BCE decidiu também manter tudo na mesma em relação à carteira do programa de compra de ativos (asset purchase programme – APP) e ao ao programa de compra de ativos devido a emergência pandémica (pandemic emergency purchase programme – PEPP).

Segundo o BCE, a carteira do APP está “a diminuir a um ritmo comedido e previsível, dado que o Eurosistema deixou de reinvestir os pagamentos de capital de títulos vincendos”, enquanto o Conselho do BCE voltou a reforçar a sua intenção de reinvestir os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos no contexto do PEPP até, pelo menos, ao final de 2024. “Seja como for, a futura descontinuação gradual da carteira do PEPP será gerida de modo a evitar interferências com a orientação de política monetária apropriada”, lê-se no comunicado.

Sobre as operações de refinanciamento, o BCE refere que, “como os bancos estão a reembolsar os montantes dos empréstimos obtidos no contexto das operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas, o Conselho do BCE avaliará regularmente a forma como estas operações e a continuação do reembolso das mesmas estão a contribuir para a sua orientação da política monetária.”