Erro informático no Banco da Irlanda permitiu aos clientes levantar dinheiro que não tinham nas contas

O Banco da Irlanda já veio pedir desculpa por um erro informático que permitiu que os clientes pudessem levantar dinheiro em caixas automáticas que não tinham nas suas contas, avança o Irish Examiner. O erro informático, que também tornou indisponíveis os serviços bancários online e nas aplicações, já foi resolvido pelo banco, reporta o Guardian.

“As nossas equipas restabeleceram estes serviços durante a noite e todos os serviços estão disponíveis para os clientes esta manhã. Os pagamentos efetuados durante a noite nas contas podem aparecer ao longo do dia”, afirmou um porta-voz do Banco da Irlanda, citado pelo Irish Examiner. “Estamos cientes de que devido a este problema técnico alguns clientes puderam levantar ou transferir fundos acima dos seus limites normais.”

O Banco da Irlanda informou também que os clientes que levantaram mais dinheiro do que o que estava disponível nas suas contas foram informados de que esse dinheiro seria considerado um descoberto bancário. O banco apelou ainda aos clientes que se encontrassem em dificuldades financeiras devido à falha do banco para entrarem em contacto com a instituição, refere o Irish News.

Nas redes sociais foram publicadas fotos e vídeos de filas à porta das caixas multibanco em toda a Irlanda após o erro, com algumas pessoas a levantarem somas avultadas de dinheiro - muito além do que tinham disponível nas suas contas.

De acordo com o Irish News, a polícia irlandesa teve de se envolver na situação devido ao "volume invulgar de atividade" em algumas caixas multibanco do país. Foram colocados agentes a bloquear o acesso às caixas, reporta o Irish Examiner.

A empresa Revolut afirmou que estava “a analisar” relatórios de grandes quantidades de dinheiro transferido de contas de alguns clientes do Banco da Irlanda, avança o Guardian.

Durante o erro técnico, alguns utilizadores das redes sociais criaram posts a afirmar que era possível transferir dinheiro do Banco da Irlanda para as suas contas digitais Revolut antes de o levantar em caixas multibanco, reporta ainda o Guardian.