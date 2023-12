Banco de Portugal revê em baixa crescimento do PIB para 2024

Banco de Portugal está mais pessimista e revê em baixa crescimento do PIB para 1,2% em 2024. Ainda assim, o regulador manteve a previsão de crescimento de 2,1% da economia portuguesa para este ano.

No Boletim Económico de dezembro, a instituição liderada por Mário Centeno vê a economia portuguesa a crescer 2,1% em 2023, projeta um abrandamento em 2024, para 1,2%, e uma recuperação do crescimento nos anos seguintes, para 2,2%, em 2025 e 2,0% em 2026.

Em outubro, apontava para uma taxa de 2,1% este ano, 1,5% em 2024 e 2,1% em 2025.

Inflação deve descer

Quanto à inflação, o Banco de Portugal está mais otimista, apontando uma do indicador económico em Portugal no próximo ano e prevendo agora uma taxa de 2,9%, de acordo com as projeções divulgadas esta terça-feira.

No Boletim Económico de dezembro, a instituição liderada por Mário Centeno prevê que a inflação mantenha uma trajetória descendente, com a variação anual do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) a reduzir-se de 5,3% em 2023 para 2,9% em 2024 e 2% em 2025 e 2026.

Em outubro, o banco central apontava para uma taxa de 5,4% este ano, de 3,6% em 2024 e de 2,1% em 2025.

Excedente orçamental aumenta

O Banco de Portugal (BdP) prevê um excedente orçamental de 1,1% do PIB este ano, acima dos 0,8% esperados pelo Governo, e que o rácio da dívida caia para 101,4%, segundo as previsões divulgados.

“Estima-se que o excedente este ano possa atingir 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB), acima dos 0,8% previstos no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024)”, indica o Boletim Económico de dezembro.

A instituição liderada por Mário Centeno assinala, contudo, que apesar deste efeito base positivo, “o cenário macroeconómico menos favorável coloca o saldo previsto para 2024 em 0,1%”, próximo dos 0,2% previstos no OE2024, entregue pelo executivo em outubro.

O Banco de Portugal (BdP) prevê ainda um rácio da dívida pública de 101,4% este ano, de 96,8% em 2024, de 92,3% em 2025 e de 87,9% em 2026.