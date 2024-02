Caso BES: procuradora quer que arguidos percam quase 12 mil milhões para o Estado 

"Era isso que lhe fazia doer a alma". Padre diz que Ricardo Salgado estava preocupado com os lesados do BES

A procuradora que representa o Ministério Público no megaprocesso do universo BES, com início de julgamento marcado para maio, fez chegar um requerimento ao processo no qual pede que 12 mil milhões de euros dos arguidos sejam declarados perdidos a favor do Estado.

No documento a que a CNN Portugal teve acesso, a magistrada faz alusão aos bens arrestados aos 18 acusados do processo, por um total de 277 crimes.

Ricardo Salgado, recorde-se, é o principal arguido. O antigo presidente do banco responde por 36 crimes: associação criminosa, corrupção passiva, 19 de burla qualificada, cinco de branqueamento, quatro de falsificação de documento, quatro de manipulação de mercado e um de infidelidade.