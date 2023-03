As autoridades norte-americanas anunciaram hoje ter encerrado o Silicon Valley Bank, tendo confiado o controlo dos depósitos à agência responsável pela sua garantia (FDIC).

O colapso do principal banco da indústria tecnológica deixou os investidores preocupados com o setor, assim como com a economia em geral. Esta é considerada a segunda maior falência de um banco norte-americano, após o Washington Mutual ter falido em 2008. Devido à situação, negociações foram interrompidas em várias ações de outros bancos regionais durante a manhã desta sexta-feira, e alguns mercados viram as suas cotações caírem.

As ações de outros bancos também caíram na quinta-feira, à medida que as preocupações com o Silicon Valley Bank se foram disseminando. O First Republic Bank, que também verifica muitas empresas de tecnologia da Califórnia, caiu 16,5%, o JP Morgan Chase caiu 5,4% e o Wells Fargo caiu 6,2%, de acordo com o jornal Washington Post.

A agência responsável prevê reabrir as agências do banco na segunda-feira e autorizar a curto prazo que os clientes levantem até 250.000 dólares (236.000 euros), o montante habitualmente garantido pela FDIC.