O JPMorgan Chase vai comprar a maior parte dos activos do First Republic Bank, depois daquela que é a segunda maior falência bancária de sempre nos Estados Unidos, mediante um acordo anunciado esta segunda-feira que protege os depósitos dos clientes do First Republic.

O JPMorgan Chase afirmou ter adquirido “a maioria substancial dos ativos” e assumido os depósitos, garantidos e não garantidos, do First Republic junto da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a agência governamental independente que garante os depósitos dos clientes bancários.

“O nosso governo convidou-nos, a nós e a outros, a dar um passo em frente, e nós demos”, afirmou Jamie Dimon, presidente executivo do JPMorgan Chase. O CEO disse que o acordo também é bom para os acionistas do seu banco, aumentando os lucros previstos para o futuro.

De acordo com o acordo, o FDIC cobrirá 80% de quaisquer perdas incorridas na carteira de créditos à habitação residenciais unifamiliares e empréstimos comerciais do First Republic nos próximos cinco a sete anos. O JPMorgan Chase também não assumirá a dívida corporativa do First Republic e receberá 50 mil milhões de dólares (45,6 mil milhões de euros) em financiamento do FDIC para concluir o negócio.

De acordo com os termos divulgados pelo JPMorgan Chase, este fará um pagamento de 10,6 mil milhões de dólares (9,7 mil milhões de euros) à FDIC, devolverá 25 mil milhões de dólares (22,8 mil milhões de euros) em fundos que outros bancos depositaram no First Republic em março, numa operação de resgate negociada com o Tesouro nessa altura, e eliminará um depósito de 5 mil milhões de dólares (4,56 mil milhões de euros) que tinha feito no First Republic. O JPMorgan irá registar um ganho único de 2,6 mil milhões de dólares (2,37 mil milhões de euros) nas suas contas com este negócio, embora espere gastar 2 mil milhões de dólares (1,82 mil milhões de euros) na reestruturação até ao final de 2024.

Além de ser uma boa notícia para o JPMorgan Chase e para os clientes preocupados do First Republic, ela foi também aplaudida pelos funcionários do Departamento do Tesouro, que estão preocupados com a perda de confiança no sistema bancário e com os prejuízos causados à economia dos EUA.

“O Tesouro sente-se encorajado pelo facto de esta instituição ter sido resolvida com o menor custo para o Fundo de Seguro de Depósitos e de uma forma que protegeu todos os depositantes”, afirmou um porta-voz do Departamento do Tesouro. “O sistema bancário continua a ser sólido e resistente, e os americanos devem sentir-se confiantes na segurança dos seus depósitos e na capacidade do sistema bancário para cumprir a sua função essencial de conceder crédito às empresas e às famílias”.

A FDIC assumiu o controlo do First Republic e anunciou imediatamente a venda. A falência custará à FDIC cerca de 13 mil milhões de dólares (11,85 mil milhões de euros). Esse dinheiro será pago pelos bancos do país, que pagam prémios para apoiar a agência. É menos do que o custo de 20 mil milhões de dólares (18,2 mil milhões de euros) da falência, em março, do Silicon Valley Bank, que era um pouco mais pequeno do que o First Republic.

A FDIC realizou um leilão entre vários bancos para ver qual deles ficaria com os ativos do First Republic. As propostas foram apresentadas no final da tarde de domingo, disse uma fonte à CNN. Depois, passaram-se horas à espera de notícias sobre a proposta vencedora.

A saúde do sector bancário regional

O Sillicon Valley Bank quebrou em março. Foto Getty Images

A medida representa o mais recente esforço das autoridades reguladoras federais para reforçar a confiança dos consumidores no sistema bancário dos EUA, que sofreu três grandes falências bancárias nas últimas sete semanas. O Silicon Valley Bank e o Signature Bank foram ambos assumidos pela FDIC no mês passado, na sequência de uma corrida aos bancos por parte dos seus clientes.

O colapso desses bancos provocou semanas de especulação sobre a saúde dos bancos regionais dos EUA, especialmente aqueles com uma base de depósitos em grande parte não garantida.

Os depósitos no First Republic continuarão a ser garantidos pelo FDIC e “os clientes não precisam de mudar a sua relação bancária para manterem a sua cobertura de seguro de depósitos até aos limites aplicáveis”, afirmou a agência na sua declaração de segunda-feira.

“Como parte da transação, os 84 escritórios do First Republic Bank em oito estados reabrirão como sucursais do JPMorgan Chase Bank, hoje, durante o horário normal de expediente", sublinhou.

O First Republic, que iniciou as suas atividades em 1985 com uma única sucursal em São Francisco, é conhecido por servir clientes abastados nos estados costeiros. Tinha ativos no valor de 229,1 mil milhões de dólares (209 mil milhões de euros) em 13 de Abril. No final do ano passado, era o 14º maior banco do país, de acordo com uma classificação da Reserva Federal. O JPMorgan Chase é o maior banco dos Estados Unidos, com um total de ativos globais de quase quatro biliões de dólares [3,65 milhões de milhões] em 31 de março.

O First Republic tem agências em comunidades de rendimentos elevados, como Beverly Hills, Brentwood, Santa Monica e Napa Valley, na Califórnia, além de São Francisco, Los Angeles e Silicon Valley. Fora da Califórnia, existem sucursais noutras comunidades de rendimento,s elevados como Palm Beach, Florida; Greenwich, Connecticut; Bellevue, Washington; e Jackson, Wyoming. O banco tinha cerca de 7.200 empregados no final do ano passado.

A falência do banco ocorre depois de as suas ações terem caído mais de 97% desde que os problemas do Silicon Valley Bank vieram à tona, em meados de março, preocupando os investidores quanto ao estado do setor bancário. As tentativas de alguns bancos de maior dimensão para fornecer uma ajuda de 30 mil milhões de dólares [27,3 mil milhões de euros] revelaram-se insuficientes para dar a volta à situação do First Republic.

Os seus problemas finais começaram no início da semana passada, quando o banco apresentou resultados financeiros que revelavam que tinha perdido mais de metade dos seus depósitos durante o primeiro trimestre, sem contar com a injeção de dinheiro que recebeu de outros bancos.

As regras da FDIC significam que qualquer cliente com $250.000 ou menos no First Republic terá esses fundos assegurados pela agência. O First Republic informou na semana passada que os seus depósitos não segurados totalizavam 19,8 mil milhões de dólares, sem contar com os 30 mil milhões de dólares em depósitos não segurados que recebeu de outros bancos como parte da tentativa de manter o banco à tona.

Muitos dos clientes do banco que levantaram dinheiro durante o último mês estavam provavelmente acima desse limiar de 250 mil dólares [228 mil euros]. Os depósitos não garantidos do banco caíram 100 mil milhões de dólares [91,1 mil milhões de euros] durante o primeiro trimestre, um período em que os depósitos líquidos totais caíram 102 mil milhões de dólares [93 mil milhões de euros], não incluindo a infusão de 30 mil milhões de dólares em depósitos de outros bancos.

Os depósitos não garantidos representavam 68% dos depósitos totais em 31 de Dezembro, mas apenas 27% dos depósitos não bancários em 31 de março.

Na sua mais recente declaração de resultados, o banco afirmou que os depósitos garantidos diminuíram moderadamente durante o trimestre e permaneceram estáveis desde o final do mês passado até 21 de abril.

Apoio ao sistema bancário

As injeções de dinheiro no First Republic ocorreram após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank em meados de março. O dinheiro veio dos maiores bancos do país, incluindo o JPMorgan Chase, o Bank of America, o Wells Fargo, o Citigroup e o Truist, que trabalharam em conjunto após a intervenção da secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Janet Yellen, secretária de Estado do Tesouro, o equivalente nos EUA ao ministro das Finanças. Foto Getty Images

Os bancos concordaram em manter o First Republic sob controlo, na esperança de que isso pudesse dar confiança ao sistema bancário do país. Os bancos e os reguladores federais queriam reduzir a possibilidade de os clientes de outros bancos começarem a levantar o seu dinheiro.

Mas embora o dinheiro tenha permitido ao First Republic passar relativamente incólume durante várias semanas, o seu relatório financeiro trimestral de segunda-feira, que revelou levantamentos maciços até ao final de março, suscitou novas preocupações quanto à sua viabilidade a longo prazo.

Os bancos nunca dispõem de dinheiro suficiente para cobrir todos os depósitos. Em vez disso, recebem depósitos e usam o dinheiro para fazer empréstimos ou investimentos, como a compra de títulos do Tesouro dos EUA.

Quando os clientes perdem a confiança num banco e se apressam a levantar o seu dinheiro de uma só vez, naquilo que é conhecido como uma “corrida aos balcões”, isso pode levar à falência até um banco lucrativo.

O último relatório de ganhos do First Republic mostrou que ele ainda foi lucrativo no primeiro trimestre: seu lucro líquido foi de 269 milhões de dólares (245 milhões de euros), uma queda de 33% em relação ao ano anterior. Mas foram as notícias sobre a perda de depósitos que preocuparam os investidores e, mais tarde, os reguladores.

Embora aqueles que tinham mais de 250 mil dólares nas suas contas fossem provavelmente pessoas ricas, a maioria era provavelmente de empresas que necessitam frequentemente de muito dinheiro apenas para cobrir as necessidades operacionais diárias.

Uma empresa com 100 empregados pode facilmente precisar de mais de 250 mil dólares só para cobrir uma folha de pagamentos quinzenal. O relatório anual do First Republic indicava que 63% do total dos seus depósitos provinham de clientes empresariais e o restante de particulares.

Na última década, cerca de 70 bancos faliram, de acordo com dados do FDIC, embora a maioria deles fossem credores regionais menores. Mas não houve falhas em 2021 ou 2022. As três falências desde 10 de março correspondem ao número total de falências bancárias nos 36 meses anteriores, de março de 2020 a fevereiro de 2023.

Cada uma das falências recentes envolveu bancos com ativos de mais de 100 mil milhões de dólares. A última vez que houve uma falência de um banco com mil milhões de dólares em ativos foi em maio de 2017, quando o Guaranty Bank em Milwaukee faliu.

E a última vez que um banco de 100 mil milhões de dólares faliu foi o Washington Mutual, em setembro de 2008, que tinha 307 mil milhões de dólares [280 mil milhões de euros] em ativos, o que continua a ser o recorde de falência de um banco nos EUA.

Matt Egan, da CNN, contribuiu para este artigo.