A Fundação para a Educação Ambiental decidiu atribuir, este ano, 432 bandeiras azuis em 394 praias em Portugal, foi anunciado esta quinta-feira. As restantes foram atribuídas a marinas e embarcações.

Das praias galardoadas, 347 são costeiras (mais 4 do que no ano passado) e 47 no interior (menos 3 do que no passado).

Há 9 praias novas com Bandeira Azul, 4 reentradas e 12 saídas, ou seja, praias que perderam o galardão.

As bandeiras azuis espalham-se por 103 concelhos (mais um do que em 2002).

Portugal fica assim em sexto lugar a nível mundial em número absoluto de bandeiras azuis e é o segundo do mundo, a seguir a França, com mais praias galardoadas no interior.

A região Norte tem 87 praias galardoadas (mais 5 do que no ano passado). Esta é a região com mais bandeiras azuis, ultrapassando o Algarve, embora o Algarve tenha mais bandeiras em praias costeiras.

Das praias eleitas na região Norte, 77 são costeiras e 10 no interior.

O Centro terá 48 bandeiras em 47 praias. Destas, 32 são costeiras (mais 2 do que no ano passado) e 15 no interior - menos 4 do que no passado, o que tem a ver com a seca extrema e com os incêndios que no ano passado se registaram e que condicionaram a qualidade das praias.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo são 76 as que terão Bandeira Azul, das quais 62 são costeiras e 14 no interior.

No Alentejo, são 39 as praias galardoadas - 31 costeiras e 8 interiores.

No Algarve, são 85 as praias com Bandeira Azul, todas costeiras.

Nos Açores, são 44 praias (mais duas do que no ano passado) e na Madeira há 16 bandeiras azuis.