Há um podcast que anuncia ter feito um grande achado - a descoberta da voz de Banksy

A carreira de Banksy sempre foi envolta em mistério e construída em cima da dúvida sobre identidade do artista. Ninguém sabe quem é o homem por detrás das obras de rua que valem milhões. Agora, um podcast da BBC acredita ter revelado a verdadeira voz de Banksy.

The Banksy Story [“A História de Banksy”, numa tradução literal para português] apresenta uma gravação de 2005 que só foi transmitida nos Estados Unidos e que, segundo o programa, é “uma espécie de achado”. Trata-se de uma gravação do programa All Things Considered, da estação NPR (National Public Radio), transmitida a 24 de março de 2005, apenas nos Estados Unidos, dias depois de Banksy ter exposto o seu trabalho no MET (Metropolitan Museum of Art), de Nova Iorque.

Na gravação, o suposto Banksy é confrontado com a dúvida sobre a autenticidade da voz que se ouve. O anfitrião do programa questiona-o: “Presumimos que você é quem diz ser, mas como podemos ter certeza?”. E a pessoa que afirma ser Banksy responde de forma enigmática: “Não tem nenhuma garantia disso.”

É uma gravação de três minutos em que o artista se afirma como “pintor e decorador” e explica o objetivo ao expor o seu trabalho no MET. “Caso contrário, ficariam em casa e ninguém os veria. Se esperarmos que outras pessoas entendam o que estamos a fazer, vamos esperar para sempre.”

O anfitrião do programa questiona ainda o suposto Banksy sobre a legalidade da sua obra. E a resposta é perentória: “É isso que torna tudo muito divertido”. “Não se pode fazer uma omelete [sem quebrar alguns ovos], não é? Mas não é do meu interesse ser preso com frequência. Resume-se tudo a continuar enquanto conseguir. Então, sim, temos de pensar sobre essas coisas. É isso mesmo: o vandalismo irracional exige muito mais atenção do que a maioria das pessoas imagina.”

A própria BBC questiona se estaremos perante a voz do verdadeiro Banksy. O apresentador do podcast resume a dúvida: “Se for ele, é a primeira vez que o ouvimos!”.