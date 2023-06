Casa de Sonho da Barbie em Malibu está de volta ao Airbnb

Enquanto a boneca mais conhecida do mundo, interpretada por Margot Robbie, faz a sua estreia no novo filme live-action da Barbie, a icónica e recém-novada Casa de Sonho em Malibu, na Califórnia, já pode ser reservada oficialmente no Airbnb. O anfitrião é, nada mais, nada menos, do que o braço direito da personagem: Ken – interpretado por Ryan Gosling na produção da Warner Bros e Greta Gerwig.

"Bem-vindo ao meu Kendom! Enquanto a Barbie está fora, ela entregou as chaves da Malibu Dream House este verão e o meu quarto pode ser seu por uma noite", escreve o próprio, na plataforma.

Embora o Ken tenha deixado o seu toque pessoal em cada canto, a característica cor rosa da Barbie continua a ser predominante nesta mansão em tamanho real, inspirada na famosa casa de brinquedos.

Já em 2019, a Casa de Sonho da Barbie esteve disponível por um tempo limitado, para comemorar os 60 anos da boneca.

Sobre a estadia

Localizada em Malibu, nos EUA, a mansão conta com uma pista de dança ao ar livre, uma zona de churrasco, ginásio, cinema, uma cozinha totalmente equipada e ainda um escorrega que liga o primeiro andar à zona da piscina.

Os fãs da boneca têm a possibilidade de se candidatar, no dia 17 de julho, às 10:00 (hora dos EUA), a uma estadia gratuita de uma noite, para um ou dois hóspedes. Os vencedores pernoitam na famosa mansão nos dias 21 e 22 de julho, mas são responsáveis pela sua deslocação de e para Malibu.

À chegada, serão acolhidos por um rececionista, responsável por guiar os convidados e preparar as refeições.

Para celebrar a chegada do filme da Barbie aos cinemas a 21 de julho, a plataforma Airbnb fará uma doação à instituição Save the Children, que fornece recursos de aprendizagem e apoio a crianças, famílias e comunidades em mais de 100 países.

Atividades

"Agora, os convidados podem viver ao estilo Ken por uma noite neon na Barbie Land – six-pack não incluído", lê-se na plataforma.

Durante a estadia, os hóspedes vão ter a possibilidade de praticar as seguintes atividades: