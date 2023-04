O trailer do filme "Barbie", que se estreia em julho, foi finalmente revelado. O vídeo não chega a dois minutos, ou sequer tem muita informação, mas é o suficiente para perceber que Greta Gerwig acrescentou um pormenor muito diferente do normalmente visto no mundo da Barbie - diversidade.

Nesta adaptação da vida da boneca com mais de 60 anos de história, só o rosa e o cuidado com os looks se mantém igual. Para além disso, a narrativa contará com 11 Barbies e 5 Kens, um Allan. Todos diferentes.

O filme é realizado por da realizadora por Greta Gerwig - responsável por “Lady Bird” e “Mulherzinhas” - que também escreveu o argumento em parceria com Noah Baumbach.

Com grandes nomes da indústria do entretenimento, além de Ryan Gosling e Margot Robbie, o elenco contará com Dua Lipa, America Ferrera, Kate McKinnon, Emma Mackey, Connor Swindells, John Cena, Helen Mirren, Ncuti Gatwa, Will Ferrell, Simu Liu, Issa Rae, Scott Evans, entre muitos outros.

Para alguns utilizadores do twitter, “a vida em plástico” do mundo da Barbie só agora, em que artistas asiáticos foram incluídos e as Barbies passaram a ser mais do que aparência, se tornou “fantástica”.

I grew up playing with a blond Barbie and even had a Ken doll. Never did I imagine them Asian. Curious about the upcoming movie with its many iterations of the iconic dolls. pic.twitter.com/IN0qEilqBd — Nancy Wang Yuen (@nancywyuen) April 4, 2023

De acordo com a divulgação das personagens do filme, Simu Liu “é apenas um Ken”, tal como todos os bonecos Ken no filme. Por outro lado, cada Barbie recebe uma conquista. Ritu Arya, vestida com um vestido rosa exclusivo da Barbie e com um microfone na mão a combinar, “tem um Prémio Pulitzer”, Alexandra Shipp é uma autora conceituada, Issa Rae é presidente, Nicola Coughlan é diplomata.

Em entrevista à Vanity Fair, Simu Liu mostrou-se emocionado por quebrar barreiras com o seu papel como Ken no novo filme. “Greta foi muito, muito cuidadosa sobre quem ela escolhia. Pudemos escolher pessoas de diferentes formas, tamanhos, com capacidades diferentes, para todos participarem nesta dança - tudo sob esta mensagem de: 'Tu não precisas de ser loira, branca ou X, Y, Z para incorporar o que significa ser uma Barbie ou um Ken'”, disse na Unforgettable Gala, no ano passado. “Isto é realmente sobre encontrarmos a nossa beleza interior e seres a melhor versão possível de ti mesmo”, conclui.

Há poucos detalhes sobre o enredo desta comédia, mas, de acordo com a NBC News, um comunicado de imprensa do filme explicou que: “Viver na Barbie Land é ser um ser perfeito num lugar perfeito. A menos que tenhas uma crise existencial. Ou sejas um Ken.” O trailer, que inclui uma amostra da tensão entre Liu e Gosling na praia, dá uma melhor visão do que aí vem.

O primeiro teaser-trailer tinha sido divulgado há três meses e começava com uma paródia a "2001 Odisseia no Espaço":

"Barbie" chega aos cinemas a 20 de julho.

