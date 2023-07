A atriz pode ser uma rapariga Barbie num mundo Barbie, mas as fronteiras entre Barbieland e a vida real esbateram-se para Margot Robbie durante a digressão de imprensa internacional do filme realizado por Greta Gerwig.

A 12 de julho, Robbie esteve presente na estreia do filme em Londres com o seu look mais extravagante - um vestido Vivienne Westwood feito à medida, inspirado na Barbie "Enchanted Evening" da Mattel, lançada em 1960. Antes disso, na estreia mundial em Los Angeles, recriou a boneca "Solo in the Spotlight" dos anos 60 com um número preto brilhante de Schiaparelli e uma bainha de tule extravagante.

Margot Robbie assistiu à estreia de "Barbie" em Londres com um look Vivienne Westwood personalizado, inspirado na boneca Barbie "Enchanted Evening" de 1960. (Mattel; Mike Marsland/WireImage/Getty Images)

Robbie e o seu estilista, Andrew Mukamal, empenharam-se em apresentar alguns dos looks icónicos da Barbie, que Mukamal partilhou no Instagram. Numa imagem, Robbie posou com um vestido Herve Leger de verão às riscas pretas e brancas que se assemelhava ao macacão de praia original da Barbie em 1959. Noutra, apareceu na estreia em Seul com dois conjuntos rosa-choque diferentes que ficaram famosos com a Barbie "Day to Night" de 1985: um fato pelo joelho e um vestido de tule brilhante, atualizado pela Versace.

O empenho de Robbie em manter o seu carácter artístico na passadeira vermelha foi apelidado de "method dressing", seguindo os passos recentes dos detalhes de aranha que Zendaya usou enquanto promovia "Spiderman: No Way Home", o glamour gótico de Jenna Ortega para "Wednesday" e os vestidos de sereia de Halle Bailey para "The Little Mermaid".

Trata-se de uma tática de moda que parece ter sido particularmente bem recebida pela "Barbie", à medida que a excitação aumentava para o êxito de bilheteira do verão. (A Warner Bros. Pictures, que está a distribuir o filme, é também propriedade da empresa-mãe da CNN, a Warner Bros. Discovery). As imagens de seus trajes tornaram-se virais graças ao fator nostalgia, enquanto Mukamal foi elogiado pelas suas tomadas criativas e lisonjeiras.

Veja os destaques do guarda-roupa de Robbie abaixo.

Londres, Inglaterra - 13 de julho: Margot Robbie participa num photocall a 13 de julho de 2023 em Londres, Inglaterra. (Foto de Stuart C. Wilson/Getty Images para a Warner Bros.)

O segundo visual de Robbie para o evento de Londres foi uma homenagem ao fato de banho escarlate da Barbie "Brunette Bubble Cut", lançada em 1962. (Mattel; Ian West/AP)

Robbie usou alta-costura Schiaparelli para atualizar a Barbie "Solo in the Spotlight" de 1960 na estreia do filme em Los Angeles, a 9 de julho. (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images/Mattel)

Robbie usou o recorde de vendas "Totally Hair Barbie" de 1992 na Cidade do México a 7 de julho. (Mattel; Hector Vivas/Getty Images)

Robbie também vestiu o look noturno cor-de-rosa. (Mattel; Chung Sung-Jun/Getty Images)

Gosling e Robbie, vestindo Balmain, posaram durante um evento de imprensa de tapete cor-de-rosa a 6 de julho em Naucalpan de Juarez, México. O visual de Robbie é inspirado na Barbie "Earring Magic" de 1992, e combina perfeitamente com o corpete esculpido, o cinto volumoso e os brincos da boneca. (Ela está, no entanto, sem o rabo-de-cavalo alto altamente provocador). (Hector Vivas/Getty Images)

Robbie em Moschino numa conferência de imprensa em Seul. Sob a direção do então diretor criativo Jeremy Scott, a coleção primavera-verão 2015 da marca italiana foi inspirada na Barbie. (Han Myung-Gu/WireImage/Getty Images)

Em Sydney, Robbie usou um minivestido Versace cintilante. (Richard Milnes/Shutterstock)

Ryan Gosling e Robbie num evento de imprensa em Los Angeles, onde Robbie vestiu Valentino. (Jon Kopaloff/Getty Images)

O vestido Valentino de bolinhas de Robbie foi um tributo para a boneca Barbie 'Pink and Fabulous' de 2015. (Mattel; Jon Kopaloff/Getty Images)

Robbie em Versace num evento de fãs da "Barbie" a 1 de julho. (James Gourley/Getty Images)